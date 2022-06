Lyt til artiklen

Rocklegenden Ozzy Osbounes helbred er ikke, hvad det har været.

Derfor skulle han mandag igennem en større operation for at få justeret skruerne, han tidligere har fået indopereret i nakke og ryg, da han var i store smerter.

En ikke ukompliceret operation, ikke mindst i Ozzy Osbournes alder på 73. Derfor fløj hans kone, Sharon Osbourne, da også hjem fra London for at være ved sin mands side. Hun har tidligere fortalt, hvordan operation kunne være definerende for resten af Ozzy Osbournes liv.

Nu er operationen overstået, og tirsdag kunne Sharon Osboune opdatere de mange fans omkring, hvordan det gik. Det skete via Instagram.

»Vores familie vil gerne udtrykke stor taknemmelighed for den overvældende mængde kærlighed og støtte op til Ozzys operation,« skrev hun i en story.

»Ozzy har det godt, og han er på vej mod bedring. Jeres kærlighed betyder alt for ham.«

En kilde tæt på familien har tidligere fortalt til Page Six, at der ville vænte en længere periode med hvile for rockstjernen oven på operationen, at en der sandsynligvis ville blive installeret en sygeplejerske i Osboune-husholdningen.

De 15 skruer, som nu er blevet justeret, fik Ozzy Osbourne indopereret efter et fald i sit hjem i 2019.

Året efter kom der nok en dårlig nyhed på helbredsfronten, da han blev diagnosticeret med Parkinsons sygdom.

»Der er så mange forskellige typer af Parkinsons, og der er på ingen måde en dødsdom, men det påvirker bestemte nerver i kroppen,« forklarede Sharon Osboune dengang.

»Det er sådan, at du har en god dag, en til god dag og så en virkelig dårlig dag.«