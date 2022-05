Lyt til artiklen

Hun slog for alvor sit navn fast, da hun i Quentin Tarantinos 'Once Upon a Time in … Hollywood' spillede rollen som hippie, der var en del af Marilyn Mansons 'familie'.

Nu er 27-årige Margaret Qualley klar til i virkeligheden at tage første skridt mod at skabe sin egen familie.

Hun er nemlig blevet forlovet med kæresten Jack Antonoff.

Det skriver People Magazine.

Jack Antonoff er Hollywoodstjernens udkårne. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Jack Antonoff er Hollywoodstjernens udkårne. Foto: ANGELA WEISS

Det er en kilde tæt på skuespilleren, som fortæller det til mediet.

38-årige Jack Antonoff er musiker og forsanger i rockbandet Bleachers.

Fans af skuespilleren var allerede begyndt at gisne om en mulig forlovelse, da Margaret Qualley sidste onsdag dukkede op på den røde løber ved Cannes Filmfestival, hvor hun var i forbindelse med sin rolle i filmen 'Stars at Noon'.

Her havde hun nemlig en solid diamantring på fingeren.

Romancen mellem de to begyndte for alvor at spirre tilbage i august, da de blev set kysse i New York.

Det var dog først i marts i år, at de officielt stod frem som par.

Margaret Qualley har tidligere kærestet rundt med skuespillerkollegaen Shia LaBeouf og komikeren Pete Davidson, som nu er kærester med Kim Kardashian.

Hun er netop nu akutel i Netflix-serien 'Maid'.