For tiden afventer den tidligere realitystjerne Gustav Salinas et udskudt retsmøde med kostvejleder Katrine Gisiger.

Hun har blandt andet beskyldt ham for at være blandt de online coaches, som B.T. tidligere har afdækket, hvor han har taget spiseforstyrrede klienter ind og forværret deres spiseforstyrrelse. Beskyldninger, som Gustav nægter.

Men midt i den storm har Gustav Salinas nu startet et samarbejde med en spiseforstyrret kvinde.

Det er 19-årige Sara Falk, der er blevet ambassadør for den tidligere realitystjernes slikfirma, Salinas Slik.

Derfor reklamerer hun for det sukkerfrie slik på sin Instagram-profil @sundmadikalorier. En profil, der normalt handler om hendes kamp mod spiseforstyrrelsen anoreksi.

»Jeg har svært ved at spise normalt slik med sukker i, fordi det er noget, min spiseforstyrrelse ikke accepterer. Men med Salinas Slik er det noget andet, fordi det ikke indeholder sukker og er med få kalorier,« forklarer Sara Falk til B.T. om samarbejdet.

Hun har spist slikket, siden det kom på gaden, og tilmed rigtig meget af det, fortæller hun. Derfor vidste hun, at hun gerne ville være ambassadør og gøre reklame for slikket, da hun blev kontaktet.

Gustav Salinas ser heller intet problem i samarbejdet trods de verserende anklager imod sig.

»Jeg synes ikke, man skal dømme folk eller holde folk ude på baggrund af deres psyke,« forklarer han.

»Sara har sin fulde ret til at være ambassadør for Salinas Slik. Om du har en spiseforstyrrelse, en depression eller en helt tredje problematik, så kommer jeg aldrig til at diskriminere mennesker.«

Derudover understreger Gustav, at hans online coaching-virksomhed ikke har noget at gøre med hans slikvirksomhed.

»Det er to forskellige universer, så jeg forbinder ikke tingene,« understreger han.

Også Sara Falk påpeger, at Gustav Salinas intet har med hendes spiseforstyrrelse at gøre.

»Tværtimod har han hjulpet mig til at kunne spise slik igen,« slutter hun.