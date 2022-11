Lyt til artiklen

En tidligere præsident, en verdensberømt rapper og en hvid nationalist spiser middag sammen.

Det lyder som begyndelsen på en dårlig vittighed, men det var faktisk netop, hvad Donald Trump, Kanye West og Nick Fuentes gjorde i sidste uge på førstnævntes resort Mar-a-Lago.

Det møde har ført til en del kritik af den tidligere præsident. Hovedsageligt, fordi både Kanye West og Nick Fuentes er under skarp kritik for antisemitiske bemærkninger. Nick Fuentes har blandt andet sat spørgsmålstegn ved holocausts dødstal, men dog afvist, at han skulle være holocaust-fornægter. Kanye West har mistet en lang række samarbejdspartnere, heriblandt Adidas.

Donald Trump har bekræftet mødet, men han har sagt, at han ikke vidste, at Kanye West, som ganske rigtigt var inviteret, ville tage Nick Fuentes med. Og nu forsvarer Trump sig yderligere på sit sociale medie, Truth Social.

Kanye West drømmer om at blive præsident, og han ville have Donald Trump med på sit hold. Foto: SAUL LOEB Vis mere Kanye West drømmer om at blive præsident, og han ville have Donald Trump med på sit hold. Foto: SAUL LOEB

»Jeg hjælper en seriøst forstyrret mand, Ye (Kanye West), som tilfældigvis er sort, som er blevet decimeret i sin virksomhed og stort set alt andet, og som altid har været god ved mig, ved at give ham lov til at komme til Mar-a-Lago alene, så jeg kan give ham et tiltrængt råd,« forklarer Donald Trump.

Men Kanye West kom som sagt ikke alene. Faktisk havde han taget hele tre personer med, hvoraf Donald Trump kun kendte den ene.

Kanye West har også sagt, at han vil stille op til præsidentvalget i 2024 – præcist ligesom Donald Trump selv vil – og han spurgte endda, ifølge sig selv, Trump, om han ville stille op med ham.

Det havde Donald Trump nu ikke lyst til, og han fortæller videre på det sociale medie, at han havde et klart råd til Kanye West:

»Jeg fortalte ham, at han ikke skulle stille op, han kan ikke vinde, det vil være spild af tid.«