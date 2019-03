Den kontroversielle dokumentar om Michael Jacksons påståede overgreb på små drenge, 'Leaving Neverland', har sendt chokbølger gennem hele verden. Nu planlægger popkongens nevø at lave sin egen dokumentar, der fortæller en anden historie.

»Det bliver ikke ren ros og propaganda. Det bliver ikke: 'Åh, lad os se Michael Jackson, humanitæren'. Det handler om at afsløre alle de ting, der er blevet snakket om de seneste 20-30 år,« siger den i dag 45-årige Taj Jackson.

Taj Jackson, der selv er musiker, er søn af Michael Jacksons bror Tito Jackson. Og han har kun kunnet kigge med fra sidelinjen, mens 'Leaving Neverland' blev lavet.

Hverken han eller nogen fra familien var blevet spurgt, om de ville medvirke, siger han til NME.

Michael Jacksons nevøer var i 90'erne store med gruppen 3T. I midten ses Taj Jackson på et billede i forbindelse med deres koncert i København i 1996. Foto: KURT PETERSEN Vis mere Michael Jacksons nevøer var i 90'erne store med gruppen 3T. I midten ses Taj Jackson på et billede i forbindelse med deres koncert i København i 1996. Foto: KURT PETERSEN

Derfor har han behov for at lave en film.

»Det (filmen, red.) begynder med anklagerne i 1993, for jeg mener, det hele startede dengang. Så jeg begynder der. Den skal beskæftige sig med forligene i det civile søgsmål og hvorfor han indgik dem. På et tidspunkt var han ret meget imod at indgå forlig og var sur, men gav sig så. Så hvorfor gjorde han det? Det skal den behandle.«

I 1993 blev Michael Jackson første gang anklaget for pædofili, da faderen til den dengang 13-årige Jody Chandler lavede et civilt søgsmål.

Ifølge Taj Jackson indgik Kongen af Pop et forlig i sagen, fordi han hellere ville bruge al sin energi på den efterfølgende retssag. Men i interviewet hævder Taj Jackson, at efter at drengens far havde fået sine 20 millioner efter forliget, ønskede han ikke længere at tage den til retten.

Michael Jackson på vej til retssalen i 2004, hvor han for anden gang sad på anklagebænken for seksuelle overgreb på mindreårige. Foto: POOL Vis mere Michael Jackson på vej til retssalen i 2004, hvor han for anden gang sad på anklagebænken for seksuelle overgreb på mindreårige. Foto: POOL

Michael Jacksons nevø håber, at han kan finde frem til den i dag 39-årige Jordy Chandler for at interviewe ham til dokumentaren.

Men ingen har tilsyneladende kunnet få kontakt til ham siden 2016, hvor han ellers var blevet indkaldt til at vidne i en sag mod to af Michael Jacksons tidligere firmaer, som netop 'Leaving Neverland'-hovedpersonen Wade Robson havde rejst.

Dokumentaren er primært baseret på interviews med kendis-koreografen Wade Robson og barnestjernen James Safechuck samt deres familier.

Dokumentaren er blevet kritiseret for at mangle beviser og være ensporet. Og især Wade Robson er blevet beskyldt for at lyve, fordi han så sent som i 2005 forsvarede Michael Jackson og dermed var med til at få pop-ikonet frikendt.

Men til Radio24Syv fortæller psykolog og Red Barnets ekspert i vold og seksuelle overgreb mod børn, Kuno Sørensen, at det ikke er unormalt for misbrugsofre at skifte forklaring.

»Især hvis børnene bliver truet med, at der kan ske voldsomme ting, hvis de afslører misbruget. Også fordi de er bange for at miste de privilegier eller den særstatus, som de har opnået. Først når de er mere modne og har mere indsigt, har de overskuddet til at fortælle om det,« siger Kuno Sørensen til Radio24syv og fortsætter:

»Jeg finder de to mænds fortælling meget troværdig, fordi de ikke kun taler om had og vrede, men også om den kærlighed og nærhed, som de oplevede sammen med Michael Jackson.«

Den tre timer lange 'Leaving Neverland' kan ses på dr.dk. Læs B.T.s gennemgang af filmen her.