De var hele Sveriges stjernepar, men efter ti år var det til stor overraskelse for omverdenen slut for Ola og Noomi Rapace.

Noomi Rapace er kendt for sin rolle som Lisbeth Salander, og Ola Rapace for krimi-filmene om Henning Mankell, men trods deres store succes, så slog privatlivet voldsomt revner.

Ola Rapace fortæller nu i podcasten 'Helt ærlig', at han havde et voldsomt alkohol- og stofmisbrug efter skilsmissen, og at han hang på kanten af døden.

Han overvejede nemlig selvmord, og én gang var han også ved at dø af en overdosis.

Minder, der i dag skræmmer ham.

For selvom han dengang mente, han ikke havde noget at leve videre for, så ser verden meget anderledes ud i dag. Han har nemlig to børn.

Skuespilleren fortæller, at noget af det værste, han har gjort, var, at han i sin ulykkelighed trak store skygger i sine børns liv.

»Det er nok det mest vanskelige i mit liv, det at skulle tale med med mine børn om tiden, hvor jeg tvang dem ned i mørket sammen med mig,« siger han og fortsætter:

»Til dels har jeg dårlig samvittighed, men den kan jeg leve med, nu hvor jeg er tilpas stærk. Da tingene var værst, orkede jeg ikke at tænke på det.«

Ola Rapace og Noomi Rapace var gift fra 2001 til 2010, og han fortæller i podscasten, som er lavet af hans ven Sebastian Stakset, at tiden efter skilsmissen var den værste i hans liv. I dag har han dog fået sig en ny kone, som hedder Sonja Jawo.

Noomi Rapace er single, og i dag er de to tidligere ægtefæller gode venner. De har sønnen Lev Rapace på 17 år sammen, og derudover har Ola Rapace en datter Line Rapace på 21 år fra et tidligere forhold.