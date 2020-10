Tv-kokken Umut Sakarya skabte i den grad røre i andedammen, da han i sidste uge rasede over en såkaldt 'Instagram-tigger'.

Det viste sig nemlig efterfølgende, at personen, der ifølge tv-kokken efterspurgte en gratis omgang kebab på hans fastfoodrestaurant, var ingen anden end Caroline Fleming, som umiddelbart ikke er én, man tænker har brug for økonomisk hjælp til at holde maven mæt.

Mens størstedelen af kommentarerne på Umut Sakaryas opslag roste tv-kokken for at melde kontant ud i kampen mod 'tiggere', var der dog også andre, som mente, at Umut Sakarya skød sig selv i foden, da Caroline Fleming har over 285.000 følgere og derfor umiddelbart lyder som en god samarbejdspartner.

Nu får Umut Sakarya dog støtte af sin kollega Gorm Wisweh, der står bag pizzakæden 'Gorms Pizza'.

»Jeg tror, at mange restauranter står med den samme fornemmelse som Umut... Man bliver lidt træt af det,« siger han og fortsætter:

»Det, der er problemet, er, at det ofte er mere eller mindre random henvendelser fra folk, der lige skal forsøge at se, om de kan få noget gratis. Folk, der tror, det er en envejsgade, og som slet ikke forstår, at det skal være et samabejde, der giver mening, før det kan betale sig for os.«

Caroline Fleming har trods alt 285.000 følgere. Er det ikke nok reklame?

»Jeg tror – og det tror jeg også, at Umut har tænkt – at det handler om, hvordan hun har henvendt sig,« lyder det fra Pizza-Gorm, som uddyber:

Caroline Fleming blev hængt ud på Umut Sakaryas profil, fordi hun efterspurgte mad på kendiskokkens restaurant. Foto: Andreas Beck

»Som jeg læser det, har hun bare lige smidt en besked og spurgt, om hun kan komme forbi. Hvis hun nu havde taget kontakt på en seriøs måde og forsøgt at lave en reel aftale baseret på begge parters forventninger, så tror jeg, at Umut havde startet en ordentlig dialog med hende.«

Gorm Wisweh fortæller, at han – når det er rigtig slemt – modtager op mod 10-15 henvendelser om måneden fra influencere, diverse kendte personer samt helt 'almindelige' mennesker, der gerne vil have mad uden at skulle betale for det.

»Jeg tror ikke, at folk forstår, hvor ringe en byttehandel det er for os. Jeg tror også, det er derfor, at Umut reagerede, som han gjorde. Der er nogle, som lever lidt i en drømmeverden, og som tror, at det har værdi for os, fordi de har en masse følgere,« siger han og fortsætter:

»Men det har kun en effekt, hvis det er professionelle, som ved, hvad de laver, og som for eksempel giver os noget statistik, vi kan arbejde videre med bagefter. Det betyder ingenting for os, hvis det bare bliver et opslag i en random post i en story, der forsvinder efter 24 timer. Det kan jeg ikke betale lønninger for.«

Mærker du – ligesom Umut – at antallet af henvendelser er steget her under corona?

»Nej, jeg tror faktisk, at jeg mærker det modsatte. Måske jeg er naiv og tænker for positivt, men jeg håber, at det skyldes, at folk forstår, at vi restauratører går gennem en svær tid,« siger Gorm Wisweh og afslutter med en kraftig opfordring:

»Jeg vil gerne lige benytte muligheden til at sige til folk, at det er nu, vi har brug for en håndsrækning af dem. Så gå ud og spis og del et billede uden at forvente noget tilbage. Det vil være en kæmpe hjælp for alle restauranter.«

I forbindelse med Umut Sakaryas opslag i sidste uge talte B.T. med Caroline Flemings manager, Jesper Thomsen.

Umut Sakarya. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Han udtalte – på vegne af den tidligere baronesse – at der var tale om en »misforståelse«.

»Caroline har ingen intention haft om ikke at betale for maden, men ville tilbyde Umut at lægge et billede op på sin Instagram som tak for at lave en bestilling (af den meterlange kebab), som ikke kan fås på det normale menukort, samt for at få så stort et selskab ind med så kort varsel,« sagde manageren og fortsatte:

»Men hun er selvfølgelig ked af, at det blev opfattet anderledes, og kan godt se, at det må have virket som en rød klud i disse tider, hvor restauranterne kæmper for deres liv, så hun skulle have været mere klar i sin formulering.«

Umut Sakarya var dog ikke særligt forstående over for undskyldningen. Det kan du læse mere om i denne artikel.