Det kom som et chok for mange, da Bruce Willis tilbage i marts pludselig meddelte, at han stoppede sin karriere som skuespiller.

Årsagen er, at han har fået konstateret afasi, som påvirker de kognitive evner og især rammer evnen til at forstå eller tale.

I et stort interview med The Bump, fortæller Bruce Willis' kone, Emma Heming Willis, hvordan den omvæltende begivenhed har påvirket hende, og hvordan hun har oplevet at tage for meget på sin tallerken.

»Jeg sætter min families behov over mine egne, hvilket jeg har opdaget ikke gør mig til nogen form for helt,« siger hun.

»Den mængde omsorg, jeg ydede for alle i husholdningen, gik udover mit psykiske helbred, men også mit helbred som helhed, og det kom ikke nogen i min familie til gode.«

Den 43-årige model har været gift med Bruce Willis siden 2009, og de har to børn sammen.

Bruce Willis har derudover tre børn fra sit tidligere ægteskab med Demi Moore.

»For ikke så længe siden var der én, som fortalte mig, at når du yder for meget omsorg for andre, ender du med at yde for lidt omsorg for dig selv,« fortæller Emma Heming Willis.

»Det ræsonnerede virkelig hos mig.«

Det var Demi Moore, som sammen med Emma Heming Willis og skuespillerens fem børn, delte den triste nyhed om Bruce Willis' sygdom i et opslag på førstnævntes Instagram.

'Det her er en udfordrende tid for familien, og vi sætter pris på jeres fortsatte kærlighed, medfølelse og støtte. Vi går gennem dette som en stærk samlet familie, og vi ønsker at inddrage hans fans, fordi vi ved, han betyder lige så meget for jer, som I betyder for ham,« skrev de I opslaget.

Bruce Willis har haft en lang og glorværdig karriere i Hollywood og har et væld af storfilm på cv'et.

Han er nok bedst kendt for sine roller i ikoniske film som 'Die Hard'-serien, 'Pulp Fiction', 'Det femte element', 'Den sjette sans' og 'Armageddon'.