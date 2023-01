Lyt til artiklen

Rapperen Sean Combs, der er bedre kendt som P. Diddy, har på internettet fået et nyt tilnavn: Pee Diddy.

Pee, som i tis, ja.

Det sker, efter hans kæreste, Caresha Romeka Brownlee, i sin podcast 'Caresha Please' deltog i en drukleg, hvor en af udfordringerne lød: Tag et shot, hvis du kan lide golden showers.

»Det kan jeg,« lød det prompte fra den 28-årige rapper, der også er kendt som Yung Miami, som tilføjede: »Det kan bare noget. Det er sjovt.«

HVAD ER ET 'GOLDEN SHOWER'? Slang-ord for at urinere på en anden person, typisk for en seksuel tilfredsstillelse, eller i en form for ydmygelse. Kilde: Urban Dictionary

På trods af, at Caresha Romeka Brownlee altså ikke afslørede, hvem der har fået lov at tisse på hende, var internettet hurtige til at udpege hendes nuværende kæreste og give ham det nye øgenavn.

Faktisk i en sådan grad, at 'Pee Diddy' er blevet en decideret trend på Twitter, hvor brugerne i flæng joker med den unge rappers indrømmelse.

Det var i juni 2022, at P. Diddy og Yung Miami stod frem som kærester. Siden har de dog understreget, at der ikke er tale om et eksklusivt forhold, hvorfor de altså ser andre ved siden af.

28-årige Caresha Romeka Brownlee, der danner par med P. Diddy. Foto: Jordan Strauss Vis mere 28-årige Caresha Romeka Brownlee, der danner par med P. Diddy. Foto: Jordan Strauss

Alligevel chokerede det mange, da den 53-årige musiker i december kunne fortælle, at han var blevet far til datteren Love Combs med en kvinde ved navn Dana Tran.

Sean Combs har seks børn ud over den nyfødte Love.

Fra forholdet med den afdøde model Kim Porter har rapperen sine fire ældste børn. Han adopterede hendes ældste søn, den 31-årige Quincy, og parret fik også sønnen Christian, der i dag er 24 år, sammen, samt tvillingerne Jesse og D'Lila på 15 år.

Derudover har Sean Combs den 28-årige søn Justin med sin ekskæreste Misa Hylton, og den 16-årige datter Chance med ekskæresten Sarah Chapman.