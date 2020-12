Efter flere år med store millionunderskud ser bøtten endelig ud til at være vendt for Caroline Flemings familieslot, Valdemars Slot på Tåsinge.

Dog kæmper slottet stadig med en negativ egenkapital på hele fem millioner kroner, viser det seneste regnskab for slottet, som netop er frigivet.

Valdemars Slot, der har været i Caroline Flemings slægts eje side 1677, har i årevis kæmpet med økonomien. Først da hendes far, lensbaron Niels Iuel-Brockdorff, ejede slottet, og de seneste tre år har boet efter ham også haft problemer med at få økonomien til at løbe rundt.

Blandt andet lød underskuddet på 2,8 millioner kroner i sidste regnskabsår.

Men nu ser det ud til at gå fremad for Caroline Fleming og hendes lillesøster, Louise Iuel Albinus.

Det er sidstnævnte, der sammen med sin mand, Nikolaj Albinus, bor på slottet og varetager slottets daglige drift.

Louise Iuel Albinus er direktør for slottet, mens hendes mand er bestyrelsesformand for selskabet bag slottet.

Og det ser altså ud til, at de sammen har fået slottet, der de senere år har været ude i et blæsevejr af ejerskifter mellem Caroline Fleming og hendes far, på ret køl.

Årets resultat er beskedent, men positivt – nemlig på hele 151. 507 kroner.

Og det er ganske tilfredsstillende, mener ledelsen.

»Årets resultat er fuldt ud som forventet af ledelsen, idet selskabet gennem året har benyttet betydelige ressourcer til forbedring og istandsættelse af den offentligt tilgængelige fredede og historiske bygningsmasse omkring Valdemars Slot …,« står der blandt andet i ledelsesberetningen, hvor det også fremgår, at man forventer et bedre resultat i det næste regnskab.

Det kunne nok vække bekymring hos mange, at selskabet den seneste tid har tabt mere end 50 procent af selskabskapitalen, men heller ikke det lader til at bekymre ledelsen.

Man forventer nemlig at genvinde egenkapitalen ved en øget indtjening og værdistigning på ejendomme, beretter ledelsen.

Og det er bestemt ikke småpenge, Valdemars Slot er værd: Ifølge regnskabet er værdien af det gamle slot, grunden og alle de tilhørende bygninger 77,7 millioner kroner.

Der har i årenes løb været en del tvivl om, hvem der skulle overtage slottet efter Niels Iuel-Brockdorff.

I en periode ejede Caroline Fleming noget af slottet, men solgte det efterfølgende tilbage til sin far inden hans død. Derefter var det meningen, at Caroline Flemings søn Alexander Fleming skulle overtage slottet.

Men den idé droppede man:

»Det var meningen, at Alexander skulle stå som ejer af stedet, men det har vi valgt ikke at gøre. Det er enormt svært at drive et gods, da der er mange udfordringer i aktiviteter som landbrug, jagt, koncerter og turisme, men det er samtidig også det, der gør det sjovt at være en del af stedet,« forklarede Nikolaj Albinus til B.T. i 2019

Ifølge regnskabet var slottet ved regnskabsårets afslutning fortsat ejet af boet efter Niels Iuel-Brockdorff, men det var forventet, at boet ville blive afsluttet 15. september, hvorefter Caroline Fleming og Louise Iuel Albinus hver ville eje halvdelen af Valdemars Slot Gods A/S, som ejer slottet.