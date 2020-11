»Zoom and doom.«

Et udtryk, der unægteligt fungerer bedst på engelsk. Et udtryk, en britisk instruktør selv bruger om den kæmpe bommert, han i øjeblikket bliver hånet for.

Han oplevede nemlig det, han betegner som sin egen undergang under et nyligt Zoom-møde med en skuespiller. En audition, der gik helt galt, og som instruktør Tristram Shapeero nu undskylder for.

Sagen er nemlig, at den 25-årige 'Euphoria'-skuespiller Lukas Gage de seneste dage har taget internettet med storm.

Med introduktionen 'PS. hvis du som instruktør fyrer lort af, så husk at slå din mikrofon frem' har han på Twitter delt et kort klip fra den omtalte audition.

I videoen ser man skuespilleren gøre klar til at spille en scene, da instruktørens stemme lyder:

»De her stakkels mennesker i deres små lejligheder. Jeg kigger i baggrunden, og han har et tv, og du ved...«

Mere når instruktøren ikke at sige, før det går op for ham, at mikrofonen er tændt, og før Lukas Gage kækt reagerer med en kommentar om, at instruktøren da bare kan give ham jobbet – så han kan købe en ny lejlighed.

psa if youre a shit talking director make sure to mute ur shit on zoom mtgings pic.twitter.com/PTgMZcRhEw — lukas gage (@lukasgage) November 20, 2020

»Åh gud, jeg er så, så ked af det,« lyder reaktionen så fra instruktøren, som i selve videoen og på Twitter bliver holdt anonym.

Men nu vælger han, Tristram Shapeero, selv at bryde anonymiteten – at stå frem og undskylde i et skriv i Deadline.

»I ved formentlig ikke, hvem jeg er, men I kender formentlig min historie,« indleder han og henviser altså til bommerten.

»Modsat af, hvad der sandsynligvis ville være det klogeste – at tie stille og lade sagen passere – har jeg besluttet at stå frem, tage ansvar, give den undskyldning, som Lukas Gage fortjener, og bidrage med lidt baggrund for mine uacceptable og ufølsomme bemærkninger,« skriver han videre.

Tristram Shapeero. Foto: Richard Shotwell

Herefter undskylder han, at han under den famøse audition opførte sig uprofessionelt. Lukas Gage fortjener bedre, skriver han og tilføjer, at episoden fandt sted i august. Midt i lockdown.

»Det var følelsesladet for os at se skuespillere arbejde så hårdt for at få de få tilgængelige roller, der er, og vi blev rørte over at se disse unge menneskers lidenskab under de ekstraordinære omstændigheder,« skriver han, før han kommer til baggrunden for, at hans i sin tid sagde, som han gjorde:

»Jeg brugte ordet 'stakkel' i den forstand, at han fortjente sympati – ikke for at dømme ham økonomisk.«

Afslutningsvist skriver instruktøren, der har været med på serier som 'Never Have I Ever' og 'Unbreakable Kimmy Schmidt', at han efter episoden er blevet en mere empatisk mand.

»En mere fokuseret instruktør, der lover at være en endnu bedre partner for skuespillere – lige fra auditions til final cut.«