Sidste år vendte 'Hvem vil være millionær' tilbage på tv med nye programmer - dog uden Hans Pilgaard i værtsrollen.

Den 56-årige tv-vært blev erstattet af den tidligere 'Hammerslag'-vært Christian Degn, men Hans Pilgaard er langt fra færdig med at lave tv.

Fredag aften til 'Billed Bladets TV-Guld' på Hotel d'Angleterre i København fortalte Hans Pilgaard, at han sammen med en fotograf har brugt det sidste par år på at rejse rundt og opsøge gamle skolekammerater til.

Optagelserne skal blive til et nyt TV 2-program, der får titlen 'Tilbage til 9.A'.

»Jeg sad med Jobbe (Hans Pilgaards mand, red.) i det sydligste Sydamerika og tænkte, 'gad vide, hvad der er blevet af vores 9. klasse.«

Så Hans Pilgaard fik lyst til at lave et program om sin gamle 9. klasse, og det var en følelsesmæssig tur at rejse rundt til de forskellige, fortalte han.

»Det var både emotionelt og sjovt. Vi var 23 i klassen, og jeg fandt dem alle sammen. De havde både oplevet succes og sorger. Det var vildt at opleve. Det var som at opleve sit liv passere revy.«

Det nye program sendes i tre afsnit og Hans Pilgaard regner med, at det får premiere på TV 2 i løbet af foråret.

Hans Pilgaard. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Hans Pilgaard. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Den nye 'Hvem vil være Millionær'-vært Christian Degn fortalte sidste år til B.T., at han gik ydmygt til opgaven at skulle gå i Hans Pilgaards fodspor.

»Ligesom jeg aldrig bliver en Peter Ingemann, bliver jeg heller aldrig en Hans Pilgaard. Jeg gør det bare på min egen måde,« lød det dengang.

Hans Pilgaard ankom fredag aften til d'Angleterre med sin mand Jobbe Pilgaard.

Han var ikke nomineret til nogle af aftenens priser, men blot afsted for at heppe på sine kollegaer.