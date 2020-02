Verdensstjernen Frankie Muniz og hans partner Paige Price deler en kærlighedshistorie ud over det sædvanlige, og de to er da også for ganske for dage siden blevet mand og kone.

Frankie Muniz var engang berømt for sin hovedrolle i serien 'Malcolm in the Middle', men i dag husker han intet fra den tid.

Han lider af hukommelsestab, som gør, at han intet mindes fra de år, hvor han spillede med i serien. Noget, hans kone nu prøver at afhjælpe med en gestus så sød, at den kunne være taget ud af en Hollywood-film.

Paige Price, som ses på billedet herunder, fører nemlig dagbog hver dag. Dette i tilfælde af, at hendes partner en dag igen skulle miste sine minder.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Paige Muniz (@pogmuniz) den 30. Sep, 2019 kl. 9.45 PDT

Det var, da Frankie Muniz medvirkede i den amerikanske udgave af 'Vild med dans', han første gang løftede sløret for sine voldsomme hukommelsesproblemer.

I samme omgang fortalte han i programmet 'Access Hollywood', hvad det betyder for ham, at Price skriver deres liv ned i en bog.

»Hun startede med at skrive dagbog for mig, fordi jeg bliver ked af det, når jeg tænker på at miste mine minder - både de gode og de dårlige. Jeg vil meget gerne have muligheden for at se mig tilbage,« sagde han i interviewet, hvor han uddybede:

»Hun er ogå forfatter, så hun er fantastisk i de detaljer, hun skriver ned, og jeg elsker det. Det er ret sejt.«

Her ses Frankie Muniz fra dengang, han stadig spillede med i 'Malcolm in the middle'. Han startede i serien, da han var 14 år gammel. Foto: LEE CELANO Vis mere Her ses Frankie Muniz fra dengang, han stadig spillede med i 'Malcolm in the middle'. Han startede i serien, da han var 14 år gammel. Foto: LEE CELANO

Selvom man ikke ved med sikkerhed, hvorfor skuespilleren ikke husker de år, han indspillede serien, så kan det havde noget at gøre med hans helbred.

Han har nemlig lidt af store sundhedsproblemer og har i alt haft 15 mindre slagtilfælde.

Han fortæller ellers, at han i modsætning til mange, som starter deres karriere i showbusiness tidligt, aldrig har rørt alkohol - og han har heller aldrig ført en usund livsstil. Det gør han stadig ikke.

I dag lever Frankie Muniz af en forretning, han deler med sin bedre halvdel. De sælger olivenolie og eddike i en butik, som de åbnede i 2018. Desuden spiller Muniz stadig skuespil, og selvom han har lidt af helbredsproblemer, så har han kastet sig over at køre racerløb og har været på verdensturné som trommeslager.

Og hvis man skal tro hans ord til det amerikanske magasin, så ser fremtiden lys ud for parret, der nu har lovet at stå ved hinandens side til deres dages ende.

»Hvert eneste øjeblik af 21. februar (dagen, parret blev gift, red.) var perfekt. Fra det øjeblik vi vågnede op sammen og hoppede på sengen for at gejle hinanden op, til da vi hjalp vores bryllupsarrangør med at gøre vores fest klar, indtil jeg til sidst gik ned ad kirkegulvet sammen med min bedste ven i hånden omgivet af vores nærmeste venner og familie. Alt var bare så meget os,« siger Muniz til det amerikanske magasin People.

Han er lykkelig over, at han nu kan kalde sin udkårne for 'hustru'.

»Jeg troede altid, det var sådan en kliche, når folk påstod, at deres bryllupsdag var den bedste dag i deres liv, fordi det måske bare var noget, de sagde. Men nej, min bryllupsdag var bogstaveligt talt den bedste dag i mit liv,« slår han fast.