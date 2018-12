Den amerikanske hitmager Usher skal skilles fra sin kone Grace Miguel. Det skriver flere amerikanske underholdningsmedier heriblandt TMZ.

Skilsmissepapirene blev indsendt fredag i Atlanta, Georgia, næsten et år efter, at parret blev separeret, hvorfor det ikke er den mest overraskende nyhed.

Det snart forhenværende par fandt sammen kort tid efter, at musikeren blev skilt fra sin tidligere kone Tameka Foster i 2009.

Seks år efter blev de gift.

Seperationen skete i kølvandet på, at adskillige mænd og kvinder stod frem med anklager om, at Usher havde smittet dem med herpes.

Og i 2017 blev nogle særdeles ømtålelige retsdokumenter lækket i den amerikanske presse.

Her fremgik det, at han var blevet sagsøgt af en kvinde for at have smittet hende med herpes i 2012 - mens han dannede par med Grace Miguel.

Det endte med, at den nu 40-årige sanger betalte hende 1,1 million dollar i erstatning.

Da Usher og Grace Miguel stod frem med deres seperation for knap et år siden, havde de denne meddelelse:

'Efter mange tanker og overvejelser har vi sammen besluttet at lade os separere. Vi er fortsat dybt forbundet og kærlige venner, som vil fortsætte med at støtte hinanden gennem de næste faser af vores liv,' lød det i en udtalelse fra det nu forhenværende par, da det kom frem, at de blev separeret.