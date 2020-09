Mandag kom det frem at 'Mamma Mia'-skuespillerinde Amanda Seyfried og Thomas Sadoski er blevet forældre for anden gang.

Hun har nemlig født en lille dreng.

Det afslører den 34-årige skuespillerinde på sin Instagram-profil, hvor hun har lagt et billede op af den lille dreng og ordene:

'Thomas Sadoksi og jeg har lavet en lille mand.'

'Thomas Sadoksi og jeg har lavet en lille mand.'

"Since the birth of our daughter 3 years ago our commitment to the innocent children that are so brutally affected by conflict and war has been a driving force in our lives. With the birth of our son the work of INARA and War Child has become our North Star."

Parret har ellers været særdeles hemmelighedsfulde omkring graviditeten, så det kom derfor som en overraskelse, da parret pludselig blev forældre igen.

Det var da heller ikke parret selv, som offentliggjorde nyheden til at starte med.

Det var velgørenhedsorganisationerne INARA og War Child USA, som Amanda Seyfried er ambassadør for, som overbragte den glædelige nyhed på Instagram.

'Vi er så glade for, at vi sammen med INARA, er de første til at fortælle, at vores ambassadør Amanda Seyfried og Thomas Sadoski har bragt deres andet barn til verden'

Og derefter kom de nybagte forældre med en udtalelse:

»Siden vores datter blev født for tre år siden, har engagementet over for uskyldige børn, som er brutalt påvirket af konflikt og krig været en drivkraft i vores liv. Med fødslen af vores søn er arbejdet med INARA og War Child blevet vores ledestjerne.«

Den 44-årige Thomas Sadoski og Amanda Seyfried har i forvejen datteren Nina på tre år.