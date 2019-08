Kærligheden er brast mellem det amerikanske reality-par Brody Jenner og Kaitlynn Carter.

De to har valgt at gå hver til sit.

Det bekræfter parrets repræsentanter over for E!Online.

‘De elsker og respekterer hinanden, og de ved, at dette er den bedste beslutning for deres fremtidige forhold til hinanden,’ lyder det.

Parret sagde ellers ‘ja’ til at tilbringe resten af livet sammen for et år siden.

Det skete ved en storslået festivitas i Indonesien, hvor der blev afholdt en vielsesceremoni.

To år forinden var parret blev forlovet, og i juni sidste år skulle det altså være.

Ifølge E!Online og flere andre medier blev ægteskabet dog aldrig officielt, da papirerne fra Indonesien ikke blev overført til USA.

Dermed kan parret bryde op uden et større skilsmissedrama.

Drama har ellers været nøgleordet for deres forhold, der intensivt er blevet dækket i MTV-serien 'The Hills'.

Her har seerne fået et indblik i forholdets mange gnidninger. Parret var blandt andet uenige om, hvorvidt de levede i et åbent eller lukket forhold.

Til stor frustration for Kaitlynn Carter udtalte Brody Jenner i serien, at han ville drikke og hore, som han lystede, så længe han ikke var far til nogen.

At enhver detalje i parrets forhold blev dokumenteret, er ikke uvant for Brody Jenner. Hans forkærlighed for reality-tv er nærmest en del af hans families DNA.

Den 35-årige tv-stjerne er nemlig søn af Linda Thompson og Caitlyn Jenner.

Dermed er han halvbror til Kendall Jenner og Kylie Jenner - begge kendt fra 'Keeping Up With The Kardashians'.

Brody Jenner har desuden dannet par med en lang række kendte kvinder. Heriblandt Avril Lavigne, Paris Hilton og Lindsey Lohan.