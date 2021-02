Boligpriserne på ejerlejligheder i København er steget vildt de seneste år, og kendiskokken Bo Bech har tilsyneladende tænkt sig at ride med på boligbølgen.

Kun halvandet år efter, at han erhvervede sig en luksuslejlighed ved søerne i København, har han nu sat herligheden til salg. For et vildt beløb.

Og får han prisen, kan han score kassen. For mens Bo Bech i august 2019 købte lejligheden for 10 millioner kroner, så er det en helt anden pris, som han vil sælge den for nu.

Den 191 kvadratmeter store lejlighed øverst oppe i det kendte røde 'Vestersøhus' med de hvide altaner og udsigt over Sankt Jørgens Sø er nemlig blevet sat til salg for hele 18 millioner kroner, kan man se hos Boliga.

Det er snart slut med at nyde den flotte udsigt over Sankt Jørgensens sø for Bo Bech.

Dermed kan kendiskokken se frem til at score hele otte millioner, hvis han får solgt til prisen.

Køberen af lejligheden får dog så også, hvad der ser ud til at være en helt nyistandsat lejlighed. Derudover er der en stor terrasse ud over søen.

Især et meget stort køkkenalrum med en stor og lidt anderledes køkkenø vækker opsigt, og det er svært ikke at spekulere over, hvad mon Bo Bech har kreeret af lækkerier.

B.T. ville da også gerne have spurgt Bo Bech om lejligheden og om, hvorfor den skal sælges, men kendiskokken har ikke lyst til at tale med B.T. om salget.

»Kan du have en dejlig dag,« lyder Bo Bechs eneste kommentar, inden han lægger på.

Da Bo Bech flyttede ind i lejligheden, arbejdede han som kok på sit livsværk restaurant Geist, som han havde åbnet ni år tidligere.

Han valgte dog at stoppe og sælge sin ejerandel af restauranten i 2020. Dengang fortalte han til Berlingske, at beslutningen ikke havde noget med corona at gøre.

»Jeg har tænkt på det her i længere tid. Under nedlukningen brugte jeg min tid på at læse bøger, være langsom og finde glæden ved de små ting. Så du har måske nok ret i, at det har været en anledning til at tænke dybere og sætte skub i tingene,« lød det fra Bo Bech.

Bo Bech i samtale med Berlingskes Søren Frank under et interview i 2020. I baggrunden ses den specielle køkkenø.

Det er liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen, der har fået æren af at sælge Bo Bechs lejlighed. Og mægleren må kende den ret godt. For det var også ham, der solgte lejligheden til kokken, har Boliga tidligere beskrevet.

Dengang blev lejligheden oprindeligt udbudt til 11,5 millioner kroner, men det lykkedes altså Bo Bech at forhandle et nedslag på halvanden million kroner.

Derfor er det også spændende, om kokken nu får prisen – eller om han også må give afslag.

Tager man boligbrillerne på, har han i hvert fald timingen med sig. Ifølge Berlingske og boligsiden.dk steg priserne på ejerlejligheder gennemsnitligt med over ti procent i 2020.

Og priserne ser ud til at fortsætte med at stige – omend stigningen nok bliver lidt mindre. Det fortalte Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit, til Berlingske i begyndelsen af februar.

»Den måde, boligmarkedet sluttede på i 2020, forventer vi også, at 2021 vil begynde på. Den ekstraordinære aktivitet, vi så på boligmarkedet sidste år, vil dog blive lidt lavere, når vi kommer senere hen på året i 2021,« sagde hun.