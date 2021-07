Den amerikanske skuespiller Amber Heard har senest været i vælten på grund af eksmandens Johnny Depps særprægede sagsanlæg sidste år mod mediet The Sun, der kaldte ham en 'wife beater' på baggrund af udtalelser fra skuespillerinden.

Men nu er opmærksomheden igen rettet mod Amber Heard. Hun afslører nemlig på Instagram, at hun er blevet mor til en lille datter.

'Min datter blev født 8. april 2021. Hendes navn er Oonagh Paige Heard. Hun er begyndelsen på resten af mit liv,' skriver skuespillerinden til et billede, hvor hun omfavner datteren.

Ifølge mediet PageSix skyldes skuespillerens manglende gravide mave, at en rugemor har født barnet.

Amber Heard blev skilt fra Johnny Depp i 2017, og siden starten af sidste år har hun dannet par med filmfotografen Bianca Butti.

Men kæresten skulle angiveligt ikke være en juridisk del af barnets liv som medmor.

'For fire år siden besluttede jeg, at jeg ville have et barn. Jeg ville gøre det på mine egne betingelser,' skriver Amber Heard i sit Instagram-opslag.

'Jeg håber, vi når til et punkt, hvor det er normaliseret ikke at skulle have en ring for at kunne få en vugge.'

Skuespillerparret Amber Heard og Johnny Depp var gift i to år fra 2015 til 2017. Her ses de på den røde løber til filmen 'The Danish Girl' til Venice Film Festival. Foto: Stefano Rellandini Vis mere Skuespillerparret Amber Heard og Johnny Depp var gift i to år fra 2015 til 2017. Her ses de på den røde løber til filmen 'The Danish Girl' til Venice Film Festival. Foto: Stefano Rellandini

Knap tre måneder gamle Oonagh Paige er opkaldt efter Amber Heards afdøde mor, Paige, der gik bort kort inden den tre uger lange retssag med Johnny Depp i London High Court i juli 2020.

Her vidnede Amber Heard om, at Jack Sparrow-skuespilleren havde været voldelig over for hende gennem deres ægteskab – som bevis for, at The Sun i deres artikel kunne tillade sig at kalde Johnny Depp en 'wife beater'.

Injuriesagen endte i The Suns favør, hvor dommeren fastslog, at Johnny Depp ved flere lejligheder havde overfaldet Amber Heard og tre gange havde fået hende til at frygte for sit liv.

Men nu er Amber Heard altså i helt andre lykkelige omstændigheder, da hun er blevet mor til sit første barn, datteren Oonagh Paige Heard.