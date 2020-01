Den danske skuespiller Claes Bang må gå rundt og knibe sig i armen, efter der har været premiere på hans nye serie 'Dracula', hvor han spiller hovedrollen som den blodtørstige vampyr.

Serien i tre afsnit har haft premiere både på Netflix og den britiske tv-kanal BBC, og de engelske anmeldere er faldet bagover i begejstring over Bangs fortolkning af det klassiske monster.

Faktisk er hypen omkring ham blevet så stor så hurtigt, at Bookmakeren William Hill ikke bare har føjet ham til listen over kandidater til at spille James Bond efter Daniel Craig, men placerer ham helt oppe blandt favoritterne.

Det på trods af hans fremskredne alder, at han er relativt ukendt i England og det faktum, at han ikke har engelsk som sit modersmål.

Claes Bang som kvindeforførende, hemmelig agent? (Foto: Scanpix) Foto: CLAUDIO ONORATI Vis mere Claes Bang som kvindeforførende, hemmelig agent? (Foto: Scanpix) Foto: CLAUDIO ONORATI

William Hill tilbyder pengene 16 gange igen på Claes Bang som den næste Bond, og dermed tildeles han større sandsynlighed for at lande rollen end etablerede stjerner som Benedict Cumberbatch, Luke Evans og Charlie Hunnam.

Der er dog et stykke op til bookmakerens absolutte favorit til at overtage rollen, Tom Hiddleston, som kun giver pengene to gange igen.

Allerede sidste år gik der rygter om, at han kunne blive Bond-kandidat efter sin rolle i filmen 'The Square', hvor de internationale anmeldere for alvor fik øjnene op for danskeren. Dengang var han positiv over for ideen, men kunne ikke umiddelbart se det ske.

»Jeg synes, der er super sjovt, men jeg er nok for gammel til den tid,« sagde han ifølge Telegraph med henvisning til, at den sidste Bond-film med Daniel Craig først får premiere i 2021, og derefter skal man så i gang med optagelserne. I 2021 fylder Claes Bang 55 år.