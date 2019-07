Rygterne om en formodet romance mellem popstjernerne Shawn Mendes og Camila Cabello har stået på i et godt stykke tid.

Og selvom stjernerne ikke selv har bekræftet noget endnu, viser nye billeder og videoer af de to, at der efterhånden ikke kan være nogen tvivl.

20-årige Shawn Mendes og 22-årige Camila Cabello er nemlig blevet spottet i San Francisco fredag, hvor de tilsyneladende både kyssede og flettede fingre.

Mediet TMZ har et billede af de to popstjerner, der kysser på en café, og flere brugere på sociale medier har også delt en video af de to, der kysser hinanden.

.@ShawnMendes & @Camila_Cabello have been spotted kissing. pic.twitter.com/EABHbq8xtt — Pop Crave (@PopCrave) July 13, 2019

Rygterne om parrets påståede forhold startede for nogle uger siden, da de to udsendte singlen 'Senorita' og en dertilhørende musikvideo, der bestemt viser en god kemi mellem de to.

Kort tid efter kom det frem, at 22-årige Camila Cabello var gået fra sin kæreste gennem 18 måneder, Matthew Hussey.

Så sent som i sidste uge blev der smidt endnu mere brænde på kærlighedsbålet, da Shawn Mendes og Camila Cabello blev spottet sammen i Hollywood, hvor de iført afslappet joggingtøj gik rundt på åben gade og flettede fingre.

Selv har de to unge musikstjerner dog endnu ikke været meget for at kommentere rygterne.

Her fletter de to musikere fingre. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Her fletter de to musikere fingre. Foto: Ritzau Scanpix

Shawn Mendes blev for nylig i en Q&A spurgt om hans relation til Havana-sangerinden Cabello.

»Det er et dobbelt spørgsmål. Det første: 'Dater du Camila?' Og hvis ikke: 'Vil du så gå ud med mig?'« spørger en ung kvinde i et klip, der er blevet delt på Twitter af brugeren @jennybelieves.

Mendes ryster straks på hovedet, da hun spørger ind til Cabello, hvorefter han forklarer, at han ikke vil gå ud med spørgeren, da han ikke kender hende.

Heller ikke Camila Cabello har endnu bekræftet forholdet. Dog har hun på sociale medier bedt sine fans om ikke at sende beskeder til hendes eks-kæreste, der er blevet bombarderet med beskeder og konfronteret med rygterne om det påståede forhold.