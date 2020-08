I flere måneder har rygterne om et brud floreret.

Nu bekræfter en af hovedpersonerne det selv: Det amerikanske stjernepar Cole Sprouse og Lili Reinhart danner ikke længere par.

Det er den 28-årige Cole Sprouse, der især er kendt for sin rolle i tv-serien 'Riverdale' - som den fire år yngre Lili Reinhart også medvirker i - der bekræfter bruddet i et opslag på sin Instagram-profil.

»Lili og jeg gik oprindeligt fra hinanden i januar i år og besluttede os for et mere permanent brud i marts,« skriver han og fortsætter:

Lili and I initially separated in January of this year, deciding to more permanently split in March. What an incredible experience I had, I'll always feel lucky and cherish that I had the chance to fall in love. I wish her nothing but the utmost love and happiness moving forward. All I'll say about it, anything else you hear doesn't matter. Also her movie comes out soon! I'm sure she's just as incredible in it as everything else she does. Thanks guys

»Sikke en utrolig oplevelse, jeg har haft. Jeg vil altid føle mig heldig og sætte pris på, at jeg havde chancen for at forelske mig.«

Der er dog intet, der tyder på, at bruddet mellem dem har ført til bitterhed:

»Jeg ønsker hende intet andet end fuldkommen kærlighed og lykke i fremtiden. Det er alt, jeg vil sige om dette, alt andet betyder intet,« skriver han, før han slutter med at gøre lidt reklame for en kommende film, som Lili Reinhart medvirker i:

»Jeg er sikker på, at hun er lige så utrolig i den, som i alt andet, hun gør.«

Lili Reinhard og Cole Sprouse, der begge spiller nogle af hovedrollerne i tv-serien 'Riverdale', var sammen i tre år.

Udover 'Riverdale' er Cole Sprouse også kendt for tv-serien 'The Suite Life of Zack & Cody', som han medvirkede i sammen med sin tvillingebror, Dylan Sprouse, som han også spillede sammen med som børn i tv-serien 'Venner', hvor de skiftedes til at spille rollen som Ross Gellers søn, Ben Geller.