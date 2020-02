I dag ligner Stephanie Star en kvinde i sin bedste alder. Men hun er ikke til at kende, som hun så ud bare sidste år, fordi hun har valgt at stoppe med de lidt for mange kosmetiske indgreb, hun fik foretaget.

Sidste år besluttede den 52-årige realitydeltager Stephanie Star at sige farvel til botox og plastikkirugi. Den tidligere ‘Singleliv’-cougar opgav derfor alt fra fillers til extensions til fordel for den naturlige, indre skønhed.

Og den beslutning har Stephanie Star holdt fast i lige siden. Det betyder blandt andet, at hendes ellers altid platinblonde, affarvede hår, nu har fået lov til at falme til gråt. Men den smukke realitydeltager kunne ikke have det bedre.

– Det er slet ikke fordi, jeg pludselig skal fortælle folk, hvad de skal, men man kan jo se på mig, hvad fejloperationer kan gøre, fortæller hun og indrømmer, at hun var “den værste” på det punkt.

“Jeg fik for mange skader”

Derfor råder Stephanie Star andre til at holde igen med de mange operationer og kosmetiske indgreb.

– Der er så mange skader ved overbehandling: Stop det. Lad være med at gøre det som 18-årig. Jeg startede selv som 45-årig, forklarer hun og uddyber:

– Dengang havde jeg jo ikke noget dynamik i ansigtet, jeg er jo et menneske, der er dynamisk, tænker og føler, men det, jeg gik op i, havde taget overhånd, og jeg fik for mange skader. Selvom jeg har godt med makeup på i dag, synes jeg godt, man kan se, at jeg er 53 år, som jeg bliver om et øjeblik, lyder det fra Stephanie.

På ganske få år har realitybaben Stephanie Star gennemgået noget af en forvandling (Foto: Thomas Samsøe & Bo Nymann) Vis mere På ganske få år har realitybaben Stephanie Star gennemgået noget af en forvandling (Foto: Thomas Samsøe & Bo Nymann)

