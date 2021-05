Efter flere komplikationer og aborter samt en masse angst or sorg er 'Nybygger'-parret Trine Johannessen og Mikkel Carlsen endelig blevet forældre til deres andet barn.

»Vi tænkte, at sandsynligheden ville være lav for, at mere kunne gå galt for os, og det viste sig heldigvis, at vi kom igennem graviditeten og nu sidder her med vores barn, så igen: en forløsning og en lettelse,« siger en lykkelig Trine Johannessen til Herning Folkeblad.

Lille Asta kom til verden sidst i april, og hun skal i hvert fald aldrig være i tvivl om, at hun var ønsket.

Mikkel Carlsen og Trine Johannessen er i forvejen forældre til femårige Saga, men drømmen om at gøre hende til storesøster har været en lang og sej kamp, som de har været åbne om i både TV 2-programmet 'Nybyggerne' og i B.T.

Parret har været i fertilitetsbehandling, fordi Trine Johannessen var gået i tidlig overgangsalder, og halvandet år efter den første fødsel lykkedes det hende at blive gravid igen.

Men ved den første scanning var der triste nyheder. Den ufødte pige led af en sjælden kromosomfejl, Edwards syndrom, som i gennemsnit giver barnet en levetid på fem dage. Parret tog derfor beslutningen om at afbryde graviditeten.

I sommeren 2019 blev Trine Johannessen så igen gravid. Med den lille dreng viste sig også at lide af en sjælden sygdom. En hjernesygdom.

»Måske ville der gå fem uger, og så ville han dø i en krampe. Igen stod vi i den situation, hvor Trine skulle sidde med den her pille og vide, at når hun slugte den, ville hjertet stoppe med at slå i det barn, som hun havde kæmpet så meget for at få. Hun havde brug for mere tid,« fortalte Mikkel Carlsen i programmet.

»Så denne gang valgte vi en anden proces. Vi besluttede at lade Ask – som vi kaldte ham – blive i maven i 14 dage, før vi skulle tage afsked. Vi kom ind, Trine fødte ham, og vi fik lov at sidde lidt med vores døde søn. Han var ikke større end en hånd. Men det var vores søn, og det betød meget at kunne sige farvel. Det var en værdig oplevelse.«

Senere blev Trine Johannessen igen gravid med et donoræg, men i marts 2020 fik hun en spontan abort.

Efter at have fortalt deres historie, er parret blevet mødt med en 'enorm mængde støtte', fortalte de til B.T. i december, da de kunne fortælle den lykkelig nyhed, at de ventede sig igen, og at alle scanninger nu var veloverståede.

Parret fortalte i samme omgang, at hvis de kunne hjælpe bare ét par, så ville det være det hele værd at have været så åbne.

»Vi er jo bare os. Vi er bare Trine og Mikkel, så det er jo helt vildt,« siger Mikkel Carlsen, som mener, at der er meget skyld og skam forbundet med en afbrudt graviditet.

»Det skal aftabuiseres, og det er nemt for os at snakke om, for på mange måder har det været hele vores liv de seneste par år,« sagde Mikkel Carlsen.