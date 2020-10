Nærmest fra den ene dag til den anden gik Eva Mendes fra at være en stor stjerne i Hollywood til at være hjemmegående husmor.

Nu tyder det dog på, at den 46-årige skuespillerinde er klar til at genoptage karrieren. Det fortæller hun i et stort interview med The Sunday Morning Herald.

Eva Mendes tog en pause fra det store lærred for at passe på sine to børn, som hun har fået med sin bedre halvdel, den 39-årige skuespiller Ryan Gosling.

Men nu har børnene, Esmeralda Amada på seks år og Amada Lee på fire år, altså fået en alder, der gør, at karrieren begynder at trække i hende, siger Eva Mendes i interviewet.

Eva Mendes og Ryan Gosling har dannet par siden 2011. Foto: WARREN TODA Vis mere Eva Mendes og Ryan Gosling har dannet par siden 2011. Foto: WARREN TODA

»Jeg hylder og ser op til de kvinder, der kan klare det hele, men jeg er ikke én af dem,« siger hun og fortsætter:

»Jeg havde muligheden for ikke at arbejde og indså, hvor heldig jeg er at have det valg. Jeg har været så glad for min lille bobbel med mine babyer, men nu er de pludselig fire og seks år gamle, og nu begynder jeg at føle, at min ambition for at arbejde er på vej tilbage.«

Det er ikke første gang, at Eva Mendes snakker om et comeback i branchen.

Hun har tidligere udtalt til Entertainment Tonight, at der er visse roller, hun kategorisk vil fravælge, nu hvor hun er mor.

»Efter jeg har fået børn er jeg meget ekstrem. Der er så mange ting, jeg ikke vil. Jeg ville for eksempel ikke lave de fleste af de film, jeg allerede har lavet. Jeg vil ikke lave noget voldeligt, og jeg vil heller ikke lave noget som helst seksuelt,« sagde hun og fortsatte:

»Så ja... Det betyder stort set, at jeg kun er klar til Disney-film. Det er den eneste mulighed, der er tilbage.«

Sidste gang, Eva Mendes medvirkede i en film, var i filmen 'Lost River' fra 2014.

Hun har før da spillet med i store Hollywoodfilm såsom 'Hitch', 'Training Day', '2 Fast 2 Furious' og 'The Other Guys', men har altså de sidste seks år henkastet sig fuldstændig til familien.