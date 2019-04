To et halvt år efter de gik fra hinanden er juraen nu helt plads.

Skuespillerne Brad Pitt og Angelina Jolie er lovformeligt blevet separeret.

Samtidig har parret fået en aftale på plads om samværet med de seks børn, Maddox (16), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) og tvillingerne Vivienne og Knox (10).

Det skriver flere amerikanske medier, heruinder CNN, der har set retsdokumenterne.

»Begge har fokus på børnenes tarv,« siger en kilde til People.

Angelina Jolie og Brad Pitt fandt sammen i 2004 og de blev hurtigt et af verdens mest kendte par, der gik under det fælles navn 'Brangelina'.

Kkærligheden brast dog i 2016, hvor Jolie søgte om skilsmisse.

Siden da har de to udkæmpet en bitter strid om både formuen på flere milliarder kroner og samværet med børenne.

Angelina Jolie søgte ifølge CNN om at få forældremyndigheden alene, mens Brad Pitt var indstillet på at dele den med sin ekshustru. Hvad aftalen går ud på, er ikke kendt.

Ifølge et estimat i det velansete Forbes Magazine har parret siden 2004 tjent svimlende 555 millioner dollars - knap 3,7 milliarder kroner. Broderparten af indtægten har Brad Pitt stået for.

Under det to år lange sklismisseforløb lagde Angelina Jolie ikke skjul på, at bruddet har tæret hårdt på hende.

Også Brad Pitt har omtalt tiden som den værste i hans liv.