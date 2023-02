Lyt til artiklen

Er du vild med Peter Ingemann, så kan du glæde dig over, at der nu kommer en ny sæson af et hans mest populære tv-programmer.



Det er nemlig programmet 'Størst', som Ingemann skal lave igen.

Det fortæller han til Billed-Bladet.

»Jeg skal lave en ny sæson af 'Størst', så det bliver rigtig godt,« forklarede Ingemann til mediet, der mødte ham ved hans 50-års fødselsdag i Silkeborg.

Ingemann er et kendt ansigt på tv-skærmen, hvor han også har været på tv-programmer som 'Hammerslag' og '3 x Beliggenhed'.

Desuden har han lavet 'Fremtiden ifølge Ingemann' og 'Vestkysten'.

Det er fire år siden, at Ingemann sidst lavede programmet 'Størst’, hvor han rejser ud i verden for at besøge nogle af de største menneskeskabte steder. Der blev dengang lavet fem sæsoner af serien.

Ifølge Billed-Bladet vides det endnu ikke, hvornår Ingemann laver optagelserne til den nye sæson, eller hvornår den skal have premiere.