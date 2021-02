Den kendte journalist og krigskorrespondent Rasmus Tantholdt har hele kloden som sin arbejdsplads.

Hjemmebasen, hvor rejsetaskerne er blevet pakket og pakket ud igen, har derimod været den samme de seneste fire år: En ejerlejlighed midt i København.

Men sandsynligvis ikke meget længere.

Den erfarne TV2-profil har nemlig netop sat sin lejlighed til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Tantholdts storbylejlighed ligger i en gammel københavnerejendom med over 180 år på bagen - lige om hjørnet fra Nørreport Station og Rundetårn.

Han købte det dengang 67 kvadratmeter store hjem tilbage i 2016 for 5,5 millioner kroner - men i dag skal du skrabe knap syv millioner kroner sammen for at overtage nøglerne lejligheden, der sidenhen har fået ti ekstra kvadratmeter bolig tilført.

Lejligheden fordeler sig på tre værelser - og så er der også en kælder på 49 kvadratmeter oveni.

Lavt udbud - endnu højere pris

Lige nu er Rasmus Tantholdts hjem én ud af de kun 1.124 ejerlejligheder, som der ifølge Boliga.dks udbudsdata er til salg i Københavns Kommune i øjeblikket.

Et tæt på tørlagt marked, hvis man ser bare tilbage til 1. februar 2020, hvor køberne havde over 650 flere lejligheder at vælge imellem - en pulje, der altså er svundet godt og vel 58 procent ind på bare et år.

Selv om udbuddet af boliger er lavt, er efterspørgslen for at købe en ejerlejlighed i København stadig høj.

Det har fået priserne i hovedstaden til at stige:

Nu skal du kunne betale i gennemsnit 53.061 kroner for en enkelt kvadratmeter lejlighed i hovedstadskommunen, mens udbudskvadratmeterprisen for et år siden lå på 47.107 kroner.

Rasmus Tantholdt har siden sin dimission fra Danmarks Journalist Højskole i 2000 arbejdet for TV2.

I godt og vel 18 af de år har han tonet frem på tv-skærmen i Nyhederne som korrespondent fra særligt konfliktområder rundt omkring i verden.

