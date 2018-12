Den danske sangerinde Nanna Øland Fabricius, som især er kendt under kunstnernavnet Oh Land, føler sig heldig.

Heldig, fordi hun har fundet kærligheden på ny, efter hun for et års tid siden blev skilt fra sin mand, hvilket hun selv beskriver som 'en kæmpe sorg'.

Det fortæller hun i et åbenhjertigt interview med ALT for damerne.

Skilsmissen fra billedkunstneren Eske Kath, som hun har sin treårige søn - Svend - sammen med, har gjort de seneste tolv måneder til hendes 'livs største krise', forklarer sangerinden, der er en af de tre dommere i 'X Factor', når det får premiere på TV 2 til næste år.

ARKIVFOTO af Oh Land. Foto: Anne Bæk

Den virkelighed, hun havde før, er ikke længere, og derfor har hun skullet samle sit livs puslespil på ny.

Én brik ad gangen.

»Det er en lang proces, for vi var sammen længe. For alle, der gennemgår en skilsmisse - om det har været frivilligt eller ufrivilligt - er det en kæmpe sorg, at illusionen om den perfekte familie ikke holdt. Et brud er altid skidehårdt, men når der er et barn involveret, så er der en helt anden skyldfølelse, som det kan tage rigtig lang tid at bearbejde,« forklarer den 33-årige sangerinde, der står bag hits som 'White Nights' og 'Sun of a Gun', til ALT for damerne.

Selvom det seneste år har været udfordrende, føler hun sig alligevel også heldig, fortæller hun. Fordi hun har fået lov til at opleve kærligheden på ny.

Hun ønsker dog ikke at gå i detaljer med, hvem hendes nye kæreste er, men hun fortæller, at han også spiller musik.

Det var i efteråret sidste år, det kom frem, at Nanna Øland Fabricius og billedkunstneren Eske Kath skulle skilles fra hinanden, efter de havde dannet par i mere end seks år og i 2013 var blevet gift.

Efter bruddet flyttede parret hjem til Danmark fra New York, hvor de havde boet sammen.

Sammen har de en treårig søn, som nu er skiftevis hos sin mor og sin far.