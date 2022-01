Pamela Anderson skal skilles for sjette gang.

Den 54-årige 'Baywatch'-stjerne har nemlig søgt om skilsmisse fra ægtemanden gennem det seneste år, hendes 41-årige bodyguard Dan Hayhurst.

Det skriver Rolling Stone.

Parret blev gift i december 2020 efter få måneder som kærester og flyttede sammen i Pamela Andersons hjem i canadiske Vancouver.

Desværre var forholdet allerede dramatisk fra starten, da Dan Hayhursts ekskone Carey Hauhurst beskyldte parret for at have splittet og ødelagt hendes familie.

»Jeg ønsker at folk skal vide, at mit næsten fem år lange forhold, med tre børn involveret, sluttede på grund af den affære, Pam og Dan startede, mens han stadig var sammen med mig,« lød det fra ekskonen Carey i The Sun.

Men nu gik den altså heller ikke længere for Pamela Anderson og Dan Hayhurst.

Med anmodningen om skilsmisse kan den 54-årige model og skuespiller nu se frem til at blive skilt for sjette gang.

Et lille år forinden ægteskabet med Dan Hayhurst var hun gift med filmproducenten Jon Peters. Det ægteskab varede blot i 12 dage, før skilsmisseanmodningen blev indgivet.

Forud for det korte ægteskab var Pamela Anderson ad to omgange gift med musikproduceren Rick Salomon. Det første ægteskab i 2007 blev annulleret, før parret giftede sig igen i 2013.

Inden ham var det musikeren Kid Rock, der fik lov at sætte en ring på fingeren af brystbomben, der smed den igen året efter i 2007.

Pamela Andersons første ægteskab var med Mötlet Crüe-trommeslageren Tommy Lee, som hun fik sønnerne Brandon og Dylan på 25 og 24 år med. Parret blev skilt efter tre års ægteskab i 1998, hvor Tommy Lee kom et halvt år i fængsel for at have overfaldet Pamela Anderson.