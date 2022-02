En ulykke kommer sjældent alene. Det har Simon Cowell for alvor måttet sande.

Da den 62-årige tv-personlighed for nylig styrtede sin elektriske cykel med mere end 30 kilometer i timen, brækkede han sit håndled og måtte have armen i gips.

Som om, det ikke var nok, strømmede de næste uheld ind over Simon Cowell allerede samme uge.

»Først brækkede jeg mit håndled, så mistede jeg en tand, fordi jeg spiste nøddekrokant – og dagen efter testede jeg positiv for covid,« fortalte han til Extra.

Det var ikke første gang, at 'X Factor'-dommeren kom galt afsted på en motordreven cykel.

For blot halvandet år siden brækkede han ryggen i et andet cykelstyrt i Malibu.

Dengang havde den cykelbegejstrede tv-dommer dog en endnu kraftigere elcykel, som han efterfølgende udskiftede med den lettere model, han altså ligeledes styrtede med.

Det medførte, at Simon Cowell i august måtte gennemgå en seks timer lang operation for at redde sin medtagede ryg, hvor han fik indopereret en metalstang og måtte igennem en længere genoptræningsperiode.

Den 62-årige brite er efterhånden en legendarisk dommer og nærmest fast inventar i alle talentshows i både USA og England.

Men ulykken fra 2020 resulterede i, at Simon Cowell sidste år valgte at trække sig ud af sit kommende talentshow 'Walk The Line', hvor Take That-sangeren Gary Barlow i stedet indtog dommerstolen.