»Hjælp mig. Jeg er blevet skudt. Jeg er blevet skudt. Åh gud.«

Sådan lød det fra Lady Gagas hundelufter Ryan Fischer onsdag aften, da han var blevet efterladt blødende i Los Angeles efter at være blevet skudt af nogle røvere, der stjal to af de tre hunde, han luftede.

De to franske bulldogs, som røverne slap af sted med tilhørte popstjernen Lady Gaga. Og derfor har det hele tiden været nærliggende at tro, at røverne gik efter hendes hunde for at kræve en løsesum.

Men den teori er tilsyneladende ikke den eneste, som politiet arbejder med. Ifølge kendismediet TMZ, så arbejder politiet også med en anden teori.

Lady Gagas hundelufter blev skudt, da ukendte gerningsmænd kidnappede hendes hunde. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Lady Gagas hundelufter blev skudt, da ukendte gerningsmænd kidnappede hendes hunde. Foto: ANDREW KELLY

Flere minutter før det brutale skyderi, hvor Fisher blev ramt i brystet, havde han nemlig været inde i en kiosk flere blokke væk på Sunset Boulevard.

Ifølge TMZ har politiets detektiver nu bedt om at få udleveret overvågning fra kiosken, fordi man muligvis arbejder med en ny teori om, at røverne havde spottet Ryan Fisher allerede i kiosken.

Dermed kan røveriet have været mere tilfældigt end planlagt, så røverne altså ikke nødvendigvis er gået efter Lady Gagas hunde, men mere efter racehunde, som også kan sælges videre for pænt store beløb, skriver kendissitet.

Denne teori forstærkes ifølge TMZ af, at røverne heller aldrig bad Lady Gaga om løsepenge for de to hunde.

Også Los Angeles Times beretter om, at politiet endnu ikke ved, hvem der stod bag røveriet, og om motivet var, at det var popstjernens hunde – eller om de blot gik efter racehunde.

Ifølge vidnet Carlos Pantoja, 29, der overværede skyderiet fra sin veranda, er der ingen tvivl om, at røverne havde en plan.

»De havde et motiv, og de var ligeglade,« siger han til Los Angeles Times.

Efter skyderiet ringende Pantoja til alarmcentralen, hvorefter han sammen med en nabo løb ned for at hjælpe den sårede hundelufter.

Her ses stedet, hvor hundelufteren blev overfaldet. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Her ses stedet, hvor hundelufteren blev overfaldet. Foto: MARIO ANZUONI

De opfordrede ham blandt andet til ikke at miste bevidstheden, inden redningsfolkene nåede frem. Alt imens skyndte en anden nabo sig at tage den tredje hund, som røverne ikke havde taget med.

Selvom Ryan Fisher blev skudt i brystet, så var det tilsyneladende så heldigt, at han nok skal komme sig helt, skriver Los Angeles Times. Og Lady Gaga kan både glæde sig over, at Fisher er sluppet heldigt, og at hun har fået sine hunde tilbage.

To dage efter røveriet kom en kvinde ind på en politistation med de to hunde. Hun fortalte, at hun havde fundet dem bundet et sted, og politiet oplyser, at de ikke mener, at hun havde noget at gøre med deres forsvinden.

Lady Gaga havde udlovet en dusør på 500.000 dollar (over tre millioner kroner) til dem, der fandt hundene, men politiet vil ikke kommentere på dusøren over for medierne.