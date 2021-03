Tirsdag var der en del briter, som fik teen galt i halsen.

For under tirsdagens version af 'Good Morning Britain' stormede Piers Morgan ud ad studiet på direkte tv. Det skete, efter at hans medvært Alex Bresford konfronterede ham med hans konstante negative udtalelser om hertuginden Meghan.

Kort tid efter fulgte der en opsigelse med fra Piers Morgans side af, som havde fået nok – og tilsyneladende har han ikke fortrudt sin beslutning.

»I mandags sagde jeg, at jeg ikke troede på Meghan Markle i Oprah interviewet. Jeg har haft tid til at reflektere over min holdning til det, og jeg tror stadigvæk ikke på hende,« skriver tv-værten i et tweet onsdag morgen og fortsætter:

Alex Beresford Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock Vis mere Alex Beresford Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock

»Hvis I gjorde, fair nok. Ytringsfriheden er en bakke, jeg gerne dør på. Tak for al kærligheden og al hadet. Jeg vil nu bruge lidt mere tid sammen med mine holdninger,« slutter han af med.

I tweetet har han vedlagt et billede af Winston Churchill med et citat, der i korte træk betyder, at folk er hyklere.

Allerede tirsdag aften hørte man dog første lille pip fra Piers Morgan.

»Jeg tænker på min nu afdøde, fantastiske manager Jon Ferriter her til aften. Han ville have sagt til mig, at jeg skulle gøre præcis, hvad jeg gjorde,« skrev han før han forsatte radiostilheden til onsdag morgen.

Det er ikke første gang, at Piers Morgan er i massiv modvind i den britiske verden. Han bliver ofte betegnet som en, man elsker eller hader.

I februar underskrev 1.200 freelancere et brev om, hvordan den mangeårige vært har udsat dem for mobning og chikane gennem en længere periode.