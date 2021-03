Piers Morgan har meldt ud, at han er tilbage på kanalen ITV torsdag aften. Det sker, efter han 9. marts stormede ud af et af tv-kanalens studier under optagelserne af 'Good Morning Britain'.

Den 55-årige vært på programmet var ikke tilfreds med, at hans medvært stillede kritiske spørgsmål til Morgans kritik af Meghan Markle efter hun og prins Harry deltog i det verdensberømte interview med Oprah Winfrey.

Det skriver Mirror.

Siden hans kritik har ITV fået over 51.000 klager på ham, men nu vender han altså tilbage.

Reports of my ITV demise have been greatly exaggerated.... I’m back already. @NolanColeen⁩ pic.twitter.com/c4g6MvXDbH — Piers Morgan (@piersmorgan) March 18, 2021

Piers Morgan fortsætter sin rolle som interviewer i tv-showet 'Piers Morgan's Life Stories', hvor han taler med kendte om deres livshistorie. Torsdag har han den 56-årige sanger og tv-personlighed Coleen Nolan i studiet.

»Påstanden om min ITV-død er meget overdrevet. Jeg er tilbage allerede,« skrev han torsdag morgen på Twitter.

Dog er han fortsat ikke vært på 'Good Morning Britain', og det vil han heller ikke være igen, forklarer han. En beslutning ITV accepterer.

»Jeg tror på ytringsfrihed. Jeg tror på retten til at have sin egen mening. Hvis folk gerne vil tro på Meghan Markle, så er de i deres gode ret,« sagde han kort efter han forlod jobbet.

Piers Morgan har blandt andet stillet sig kritisk over for, hvorvidt det var sandt, da Meghan Markle fortalte, hun havde overvejet at begå selvmord.