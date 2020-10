Skuespiller Gabrielle Union forlod ikke tv-programmet 'America's Got Talent' i stilhed. Faktisk skete lige det modsatte.

Det vakte forundring, da Gabrielle Union stoppede som dommer i talentshowet 'America's Got Talent' efter kun en enkelt sæson i 2019.

NBC, der producerer 'America's Got Talent', meldte ud, at den 47-årige skuespiller ikke passede ind sammen med resten af tv-holdet, hvorfor hun ikke længere skulle fortsætte.

En belsutning, som Union havde svært ved at begribe. Gabrielle Union indledte således en fejde og sagsøgte NBC for fyringen og det, hun hævdede at have oplevet på tv-programmet.

Gabrielle Union fik sit gennembrud i 2000 med filmen 'Bring it On'. Foto: VALERY HACHE Vis mere Gabrielle Union fik sit gennembrud i 2000 med filmen 'Bring it On'. Foto: VALERY HACHE

Og nu – et lille år efter – er der kommet låg på sagen. Det skriver BBC.

Gabrielle Unions repræsentanter og NBC har udsendt en fælles erklæring, hvori der står, at parterne har indgået en fælles forståelse, og at Union har delt nogle 'vigtige bekymringer'.

Sagen tog sin begyndelse, da Union blev fyret fra programmet.

Efter fyringen fra tv-programmet smed Union om sig med beskyldninger mod programmet om giftigt arbejdsmiljø, racisme, sexisme og rygning under optagelser.

Hun påstod videre, at hun var blevet fyret for at have påpeget problemerne over for ledelsen.

Blandt andet hævede Gabrielle Union, at nogle af programmets dommere i morskab sammenlignede hunde med mad, man kunne få fra asiatiske restauranter – underforstået at alle fra Asien angiveligt spiser hunde.

Udtalelser, der angiveligt blev sagt som en del af en reklame i forbindelse med showet. Men ifølge Gabrielle Union blev optagelserne slettet.

»Man kan ikke bare slette, hvad man oplever. Den funktion eksisterer ikke i min hjerne eller sjæl. At opleve den slags racisme på mit arbejde, men uden det bliver påpeget, hvad er passende på ens arbejde,« udtalte Gabrielle Union i et interview med Variety

NBC har afvist anklagerne fra Gabrielle Union.

Men i den netop udsendte erklæring skriver de, at man »fortsat vil sikre et inkluderende arbejdsmiljø, hvor folk med alle slags baggrunde kan blive behandlet med respekt«.

De nærmere omstændigheder omkring forliget, og hvad det indebærer, er ikke meldt offentligt ud.

Udover den ene dommersæson i 'America's Got Talent' er Gabrielle Union kendt for roller i film som 'Bring It On', '10 Things I Hate About You' og 'The Bird of a Nation'.