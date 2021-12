I 2013 valgte Manu Sareen at gå fra sin kone, Anya Degn, efter 18 år sammen.

Skyldfølelsen over at være ham, der bryder familien op, som også bestod af parrets tre børn, fik Manu Sareen til at efterlade alt til sin ekskone. Noget, der gav en del kvaler for den daværende minister for nordisk samarbejde samt ligestilling- og kirkeminister. Det fortæller han om i Radio4-programmet 'Skilsmissen'.

»Jeg havde det ad helvedes til, og jeg var trist,« siger Manu Sareen.

»Jeg var minister, men jeg lå og sov i mellemgangen hos en af mine kammerater. Jeg havde ikke noget fucking sted at bo.«

Han husker det som en absurd og ussel situation, når han vågnede hos sin ven, klædte sig ud som minister og hoppede ned i ministerbilen.

Opholdet i mellemgangen stod på i en uges tid, før han kunne låne en anden kammerats lejlighed, som skulle renoveres.

»Den var på 250 kvadratmeter, helt tom, der var ingenting i den, og det eneste, jeg havde, var to tøjstativer, hvor mine jakkesæt hang, og en seng.«

Manu Sareen havde også en gul cykel fra den tur, han netop havde kørt til Paris med Team Rynkeby.

Og den kom til sin ret i den enorme, tomme lejlighed, som han passende kunne cykle rundt i.

I 2020 fik Manu Sareen så lov til nok engang at gå igennem en skilsmisse, da han og Solveig Wandall efter fire år gik fra hinanden.

Den tidligere minister er dog ikke skræmt væk fra konceptet 'ægteskab'.

54-årige Manu Sareen har nemlig fundet kærligheden på ny med 32-årige Simona Popovic.

»Det kunne jeg sagtens,« lyder svaret, da værten Marie Sloma Qvortrup spørger, om han kan finde på at blive gift igen.

»Jeg er en håbløs romantiker, så det kunne jeg sagtens.«