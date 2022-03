Bruce Willis bliver alligevel ikke tildelt den lidt flatterende pris for årets 'værste præstation af Bruce Willis i en film i 2021'.

Det bekendtgør The Golden Raspberry Award – bedre kendt som The Razzies – efter at holdet bag prisuddelingen er blevet haglet ned.

Onsdag kom det frem, at Bruce Willis har fået konstateret afasi, som er en påvirkning af hjernen, der ramme evnen til at tale og forstå.

Hvor fremskreden hans tilstand er endnu uvis, men det er nok til, at Hollywood-legenden har valgt at indstille sin karriere.

Derfor vakte det harme, at The Razzies – der modsat de gængse prisuddelinger hylder årets værste skuespilpræstationer – umiddelbart holdt fast i at tildele ham den hånlige pris trods de tragiske nyheder.

»Vi er virkelig kede af at høre om Willis' diagnose, som vi ikke kendte til, før historien kom frem. Til Willis' forsvar skulle hans agent måske ikke have ladet ham lave så meget arbejde på så kort tid,« siger John J. B. Wilson og Mo Murphy, der står bag The Razzies, til IndieWire.

'Det forklarer måske, hvorfor han valgte at gå ud af 2021 med et brag,' lød det med henvisning til blandt andet den utroligt dårligt anmeldte 'Cosmic Sin'.

Siden er de to stiftere gået i tænkeboks, og til New York Post fortæller de nu, at de har valgt at droppe prisen.

Det skyldes, fortæller de, at Bruce Willis' tilstand muligvis har været en del af årsagen til hans dårlige præstationer i 2021.

'Hvis nogens helbred spiller en rolle for, hvordan de træffer beslutninger, eller hvordan de performer, anerkender vi, at det er upassende at give dem en Razzie,' lyder det i en skriftlig udtalelse.