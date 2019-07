Det viser sig, at et tidligere 'Paradise'-par for nyligt har været på date.

Maja Bebe Larsen blev kendt for sin medvirken i sæson 13 af ‘Paradise Hotel’, og sidenhen har hun været med i ‘Divaer i junglen’ og ‘Paradise Kollektivet’.

Tilbage i november slog hun fast, at hun havde besluttet sig for at holde en pause fra reality-tv, men for halvanden måned siden, kunne hun afsløre, at hun ville vende tilbage til skærmen alligevel i to nye programmer.

»Jeg vil jo gerne lave tv, og jeg elsker at lave det. Jeg begrænser mig dog til de mindre ting, som kun kan streames på nettet, selvom jeg hader, at jeg ikke bare kan lave de store ting. Jeg elsker bare mit privatliv højere, så derfor må jeg prioritere og lave de små ting, hvor folk ikke bliver lukket lige så meget ind,« forklarede hun dengang.

Maja var dog meget hemmelighedsfuld omkring, hvilke to programmer hun skulle medvirke i, men inden længe ruller det første af dem over skærmen. Maja skal nemlig medvirke i et nyt TV 2-program, men hun kommer ikke til at være den eneste realitystjerne i programmet. Hendes ekskæreste Jonas Ptak, som hun var sammen med under ‘Paradise Hotel’, er nemlig også en del af programmet.

Det fremgår på TV 2 Play, hvor der er et lille smugkig på programmet, der har premiere den 1. august.

'‘Middag med min ex’ er en alternativ datingserie. Ekskærester genforenes over en “hyggelig” middag, hvor maden krydres med akavede spørgsmål. Grundene til at mødes er mange: Nogle vil give forholdet en chance til, nogle vil have en undskyldning og andre en endelig afslutning,' fremgår det af programbeskrivelsen på TV 2 Play.

Overfor Realityportalen.dk kan Jonas bekræfte, at han og Maja er med i programmet, men han ønsker ikke at fortælle yderligere:

»Jeg har ikke rigtig noget at sige, før det bliver vist. Lige så snart programmet er kommet på TV 2 Play, så vil jeg gerne fortælle mere om det,« lyder det fra Jonas.

Maja: Det var akavet

Ifølge Maja var der en klar grund til, at hun sagde ja til at medvirke i programmet og spise middag med ekskæresten:

»For at få gratis mad«, griner hun, og fortsætter så:

»Det var lidt akavet at være med, da det var vores første “date”. Desuden havde vi på daværende tidspunkt ikke rigtig snakket sammen i to år. Men det endte nu med at være meget sjovt at være med,« forklarer hun.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk