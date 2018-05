Et brud er aldrig nemt, men det er ekstra hårdt, når man ikke bare er to, der skal tages hensyn til.

I dag afslørede Boris Laursen, at ham og Josefine Nørgaard Winter ikke længere er kærester. Et af de spørgsmål, der rejste sig hos mange af følgerne, var, hvad der dog nu skulle ske med parrets fælles baby, hunden Bentley Winter Laursen, som har ikke mindre end 51.500 følgere på Instagram. Det svarer Boris’ søster Fie nu på.

»Bentley er hos os. Men Josefine må se ham, så tit hun vil og også have ham, når hun vil. Bentley har det bedst lige nu ved at lege med for eksempel vores hund Lucky og mine forældres to hunde. Det er jo en omvæltning for ham, og han er tættest med Boris, så sådan har de gjort det,« fortæller Fie og uddyber, at det ikke er hos hende og Frederik, at Bentley befinder sig:

»Nej, han bor hos mine forældre, hvor Boris også bor nu. Men Boris er meget hos Frederik og jeg pt, og der er Bentley også med.«

Fie fortæller desuden, at Boris er okay efter bruddet, og hun gør sit bedste for at være der for sin bror. I videoen, hvor Boris annoncerede sit og Josefines brud, fortalte han, at det skyldtes, at de er to forskellige steder i deres liv.

Fie: Det eneste gode ved, at de har slået op er…

Fie Laursen har tidligere fortalt, at Josefine var den første pige, som Boris havde haft med hjem, hvor hun ikke havde haft en dårlig fornemmelse, og hun har da også flere gange udtrykt sin kærlighed til den nu tidligere svigerinde på de sociale medier. Derfor berører bruddet også Fie.

»Jeg synes, det er ærgerligt selvfølgelig, for Josefine blev en fantastisk veninde for mig også. Boris vil ikke ud med så meget endnu om deres brud, men jeg vil i hvert fald altid være der for hende, hvis hun har brug for mig. Selvfølgelig skal vi ikke ses så meget som før, men vi skriver stadig sammen og håber at ses. Hun er en skøn pige. Man kan vel håbe, at de finder sammen igen i fremtiden, det gør jeg i hvert fald. Men lige nu, er det bedst sådan,« fastslår Fie og tager de positive briller på:

»Det eneste gode ved, at de har slået op er, at jeg ser Boris meget mere igen. Han er blevet rigtig motiveret, og vi skal lave en masse YouTube sammen.«

Netop YouTube nævnte Boris også i sin video omkring bruddet, og flere af hans fans er glade for, at han er tilbage på mediet, som han ellers ikke har prioriteret de sidste mange måneder.

