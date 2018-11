Den britiske sangerinde og X Factor-dommer Cheryl Ann Tweedy er fædig med mænd, efter hun tidligere på året forlod One Direction-stjernen Liam Payne.

»Jeg ved, hvad jeg vil i livet, men på det romantiske område er jeg ikke så involveret. Det er stoppet, og det sker ikke mere. Det er slut. Det er slut,« fastslår den 28-årige sangerinde, der tidligere var kendt under navnet Cheryl Cole, i podcasten Table Manners ifølge Daily Mail.

Tilbage i 2016 chokerede sangerinden mange fans, da det kom frem, at hun datede den 10 år yngre popstjerne Liam Payne.

Overraskelsen blev derfor heller ikke mindre, da parret i marts 2017 blev forældre til drengen Bear.

Det forhold sluttede dog tilbage i juli. Det fortalte parret på de sociale medier med den præcis samme udtalelse.

'Vi er kede af at skulle fortælle, at vi går hver til sit. Det har været en hård beslutning at træffe. Vi har stadig så meget kærlighed til hinanden som en familie. Bear er vores verden, og vi håber, at I vil respektere vores privatliv, mens vi går igennem dette sammen.'

Cheryl Ann Tweedy var fra 2006 til 2010 gift med den engelske fodboldspiller Ashley Cole.

I 2014 blev Cheryl, der i flere år var dommer i den engelske udgave af X Factor, så gift med Jean-Bernard Fernandez-Versini. Det ægteskab holdt dog kun i otte måneder.