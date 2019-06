'Havana'-sangerinden Camilla Cabello har slået op med sin kæreste Matthew Hussey. Og straks svirrer rygterne om, at hun er begyndt at date igen.

Hele sagen har tilsyneladende resulteret i nogle ubehagelige beskeder til folk, som hun holder af. Derfor bønfalder hun sine fans om at stoppe den chikane.

'Til mine fans. Hvis I virkelig elsker mig, så skal I ikke sende hadefulde beskeder til folk, jeg elsker og holder af,' lyder det til at starte med i den 22-årige sangerindes Instagram-story.

Selvom Camilla Cabello ikke navngiver personerne, der bliver chikaneret så er hun klar i mælet. Det er ikke for sjovt, at hun beder dem om at stoppe.

'Det sårer mig virkeligt, at I gør det. Det er så unødvendigt sårende, og I hælder salt i et åbent sår.'

Hun lægger vægt på, at vedkommende bliver spammet med onde tweets. Hvis man kigger på Matthew Husseys seneste tweets, kunne der godt være tale om ham.

Han bliver bombarderet med billeder af Camilla Cabello og hitmusikeren Shawn Mendes - blandt andet fra deres meget sensuelle musikvideo Señorita. Der er også Camilla Cabello-fans, der skriver 'Camren er ægte'.

De henviser til et gammelt rygte om, at Camilla Cabello på et tidspunkt datede sit forhenværende bandmedlem Lauren Michelle Jauregui fra Fifth Harmony.

Camren er en sammentrækning af de to kvinders fornavne.

Der er flere i Husseys tweet-tråde, som også henviser til Cabellos bøn, som hun afslutter sådan:

'Jeg ved, at I elsker mig, men I respekterer ikke de mennesker, som jeg elsker og holder af. Jeg vil virkelig sætte pris på, hvis I sletter jeres tweets og eventuelle kommentarer.'

Hun håber, at folk vil respektere hendes ønske og lader hende, og dem hun holder af, være i fred.