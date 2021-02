Jamie Spears forsvarer sig nu mod den kritik, der er kommet i kølvandet på dokumentarfilmen 'Framing Britney Spears'.

Det sker i tv-programmet Good Morning America, hvor Jamie Spears gennem sin advokat, Vivian Thoreen, forholder sig til den kritik, der har været af værgemålet, som han siden 2008 har haft over sin datter, Britney Spears.

»Enhver historie har brug for en skurk, men folk har misforstået det.«

»Jamie elsker sin datter, og ligesom enhver anden familie opstår der engang imellem problemer, men det her ændrer på ingen måde den kærlighed, de har til hinanden,« siger advokaten.

Det hele startede i 2007, hvor Britney Spears fik et mentalt sammenbrud, barberede håret af og lod sig indlægge på et psykiatrisk hospital.

Siden da har Jamie Spears været sin datters værge, og det er netop et af de emner, der fylder meget i den stærkt omtalte dokumentarfilm.

Mange Britney Spears fans mener nemlig, at popikonoet praktisk bliver holdt fanget og styret af sin far.

Ét af kritikpunkterne lyder på, at Jamie Spears ikke var en stor del af sin datters liv, før pengene fra de mange pophits begyndte at rulle ind på kontoen.

Omvendt har flere medier beskrevet, hvordan Britney Spears' formue var helt 'nede' på 16 millioner kroner, da Jamie Spears indtrådte som værge.

Helt anderledes ser det ud nu, hvor Spears' bo ifølge Guardian blev anslået til at være god for 60 millioner dollars i 2020.

(FILES) In this file photo taken on July 22, 2019 US singer Britney Spears arrives for the premiere of Sony Pictures' "Once Upon a Time... in Hollywood" at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, California. - the legal agreement barring Britney Spears from managing her own life and finances is now older than the pop star was when the public met her as an effervescent 12-year-old on the Disney Channel - - and controversy over who steers her life is starting to boil. Spears, 39, has lived under the strict arrangement since her infamous unraveling, which in 2008 led a California court to place her under a unique legal guardianship largely governed by her father, Jamie. (Photo by VALERIE MACON / AFP) Foto: VALERIE MACON Vis mere (FILES) In this file photo taken on July 22, 2019 US singer Britney Spears arrives for the premiere of Sony Pictures' "Once Upon a Time... in Hollywood" at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, California. - the legal agreement barring Britney Spears from managing her own life and finances is now older than the pop star was when the public met her as an effervescent 12-year-old on the Disney Channel - - and controversy over who steers her life is starting to boil. Spears, 39, has lived under the strict arrangement since her infamous unraveling, which in 2008 led a California court to place her under a unique legal guardianship largely governed by her father, Jamie. (Photo by VALERIE MACON / AFP) Foto: VALERIE MACON

En ekstra krølle på hele sagen er, at Britney Spears op til flere gange har bedt om at få sin far fjernet som sin værge.

Så sent som i november 2020 blev dette ønske dog afvist af retten.

»Når et familiemedlem har brug for særlig omsorg og beskyttelse, skal resten af familien støtte op,« forklarede Jamie Spears til CNN som forklaring på, hvorfor han fortsat - mod Britneys ønske - ville være hendes værge.

Hvis alt vitterligt er fryd og gammen mellem far og datter, hvorfor går Britney Spears så ikke offentligt ud og siger det til sine mange fans?

Netop dette spørgsmål bliver advokaten Vivian Thoreen også spurgt om i Good Morning America, men svaret er ganske kortfattet.

»Det må du spørge Britney om,« siger Vivian Thoreen.

Det er ikke første gang, Jamie Spears går i rette med sin datters fans.

I 2019 sagsøgte han stifteren af bloggen 'Absolute Britney', som deler teorier om, hvordan popstjernen kontrolleres af sin far.