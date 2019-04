Selvom det er mere end to år siden, powerparret Angelina Jolie og Brad Pitt gik fra hinanden under stor dramatik, var det først fredag, de først officielt blevet separeret.

Samtidig har Angelina Jolie benyttet muligheden til at skifte sit efternavn. Det fremgår af parrets separationspapirer, som The Blast har fået fingrene i.

For selvom det nok er de færreste, der har kendt hende som andet end 'Angelina Jolie', så tog hun både sin eksmands efternavn og en bindestreg, allerede inden parret blev gift ved en privat ceremoni på Château Miraval i Sydfrankrig i august 2014.

I knap fem år har hun dermed heddet Angelina Jolie-Pitt - men det er altså slut nu, kan man læse i de personlige dokumenter.

Brad Pitt og Angelina ankommer til en japansk lufthavn i 2009 sammen med deres børn. Parret har sammen seks både biologiske og adopterede børn. Foto: Toru Hanai Vis mere Brad Pitt og Angelina ankommer til en japansk lufthavn i 2009 sammen med deres børn. Parret har sammen seks både biologiske og adopterede børn. Foto: Toru Hanai

Parrets seks børn er også blevet døbt Jolie-Pitt, og de beholder allesammen det fælles efternavn, fremgår det ifølge The Blast af papirerne.

Angelina Jolie og Brad Pitts separation er blevet trukket i langdrag, fordi parret ikke kunne blive enige om en aftale om samvær med børnene Maddox (16), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) samt tvillingerne Vivienne og Knox (10), men den er nu faldet på plads.

Efter parrets brud i 2016 søgte Angelina Jolie følge CNN om at få forældremyndigheden alene, mens Brad Pitt var indstillet på at dele den med sin ekshustru. Hvad den nye aftale går ud på, er ikke kendt.

Angelina Jolie og Brad Pitt mødte hinanden under optagelserne til 'Mr. & Mrs. Smith' i 2004 og forelskede sig, mens Brad Pitt var i et ægteskab med kollegaen Jennifer Aniston.

Angelina Jolie og Brad Pitt havde været kærester i 12 år, inden de gik fra hinanden i 2016. Foto: MARK RALSTON Vis mere Angelina Jolie og Brad Pitt havde været kærester i 12 år, inden de gik fra hinanden i 2016. Foto: MARK RALSTON

De blev siden skilt, og i januar 2006 annoncerede Angelina Jolie, at hun var gravid med Brad Pitts barn. Samtidig adopterede Pitt Jolies to adopterede børn og føjede endnu et adopteret barn til søskendeflokken i 2007. Året efter fødte Angelina Jolie tvillinger.

I alle årerne har parret gentaget, at de først vil gifte sig, når alle amerikanske stater tillader homoægteskaber, men efter massivt pres fra deres seks børn, blev parret forlovet i 2012. To år senere fik de papir på hinanden ved et hemmeligt bryllup i Sydfrankrig.

I følge TMZ beskyldte Angelina Jolie i 2016 Brad Pitt for at have overfuset deres dengang 15-årige søn Maddox både fysisk og verbalt under en flyvetur, og dagen efter indgav hun en begæring om skilsmisse, ligesom hun krævede fuld forældremyndighed over alle parrets seks børn. Angiveligt af hensyn til familiens velbefindende.

FBI gik ind i sagen, men det er aldrig blevet offentligt afklaret, hvad der skete ombord på flyet.