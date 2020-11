Udadtil var det ikke til at se, at tv-vært og skuespiller Jarl Friis Mikkelsen var udsat for en ulykke i sommer.

I hvert fald ikke, da han troppede op på den røde løber onsdag aften i anledningen af gallapremieren på filmen 'Retfærdighedens Ryttere'.

Derimod var det en Jarl Friis Mikkelsen i topform, der mødte den fremmødte presse.

»Ryggen har det godt. Jeg vokser så godt sammen,« lød det fra 'Jarlen'.

Gæsterne skulle sidde ned på den røde løber for at kunne tage mundbindene af. Foto: Emil Helms Vis mere Gæsterne skulle sidde ned på den røde løber for at kunne tage mundbindene af. Foto: Emil Helms

Jarl Friis Mikkelsen kom galt afsted i maj, da han styrtede ned ad en trappe og pådrog sig et brud på den nederste ryghvirvel. En måned senere talte han med Se & Hør og fortalte, at helingen gik efter planen. Men det var ikke uden smerter.

»Da jeg faldt, kunne jeg godt mærke, at jeg landede dårligt og hårdt. Men jeg var på benene igen bagefter. Men så begyndte det også at gøre mere og mere ondt – især dagen efter,« fortalte han til mediet.

Han fik blandt andet et korset, han kunne tage på, i tilfælde af at smerterne blev for store. Smerterne var dog ikke større, end at Jarl Friis Mikkelsen i mellemtiden kunne arbejde.

»Der har ikke været noget forløb. Jeg har lavet tv-serie hele tiden imens, så jeg har haft sindssygt travlt. Jeg har ikke haft tid til at tænke på min egen smerte.«

Peter Frödin og Jarl Friis-Mikkelsen laver begge 'Grethes jul'. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Peter Frödin og Jarl Friis-Mikkelsen laver begge 'Grethes jul'. Foto: Søren Bidstrup

»Jeg var ikke sengeliggende, men jeg havde svært ved at komme ud af sengen. Når man har gode gener, så vokser man hurtigt sammen.«

Tv-serien, Jarl Friis Mikkelsen taler om, er den kommende TV 2-satsning 'Grethes Jul'. En adventjulekalender, som bliver sendt over fire mandage i december.

Optagelserne til serien er afsluttet efter et intenst forløb, forklarer Jarl Friis Mikkelsen.

Det indebar blandt andet, at holdet omkring serien i mange dage stod ud af sengen klokken fem om morgenen og herefter har tænkt, skrevet samt optaget hele serien på tre og en halv uge.

»Og så klipper vi livet løs,« lød det fra 68-årige Jarl Friis Mikkelsen.

'Grethes Jul' kan ses første gang mandag 7. december.