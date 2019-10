Blodet løber ned over ansigtet, og øjet er rødt.

Billedet, som Sigmund Trondheim tog af sig selv, efter han var blevet overfaldet en lørdag i september, viser, at det var et hårdt slag, han modtog.

Derfor kunne man også fristes til at tro, at overfaldsmanden var den sidste i verden, som sangeren havde lyst til at se igen.

Alligevel har de to faktisk for nyligt sat sig ned overfor hinanden, hvilket der er al mulig god grund til.

Sigmund Trondheim fik flækket et øjenbryn ved overfaldet, men siger, at det psykiske ar er de værste. (Privatfoto)

Tilbage i september var Sigmund Trondheim dog stadig rasende, da B.T. talte med ham, og han lagde ikke skjul på, at det virkede til at være en hadforbrydelse.

Personen, som slog ham, havde nemlig brokket sig over, at der var fyldt med 'bøssekarle', hvilket Trondheim, som oprindeligt kommer fra Færøerne, havde kommenteret på.

»Så kommer der den her fyr, som siger: 'Hvorfor er der fyldt med bøssekarle over det hele?' Så sagde jeg til ham, at han kunne tale ordentligt eller pisse af.«

Sådan lød forklaringen fra ham, samme dag, som hans venner klokken 3.22 havde indgivet en anmeldelse til politiet. I dag har overfaldsmand og offer dog talt sammen i helt andre vendinger, skriver Se og Hør.

Mødet er planlagt i forbindelse med et forskningsprojekt, og Sigmund Trondheim fortæller til bladet:

»Det gik rigtig godt, og det var en lettelse at møde ham og få lagt låg på sagen sammen med min familie«.

Sigmund Trondheim må ikke fortælle meget om mødet, fordi det er en del af aftalen, man indgår, men han må godt fortælle om sine egne følelser.

Det er en 20-årig mand, som er sigtet for overfaldet, og Sigmund afslører så meget om mødet, at han fandt ud af, at alle bærer rundt på problemer. B.T. har onsdag aften forsøgt at få fat i Sigmund Trondheim , men uden held.