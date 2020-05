Nu går Kylie Jenners advokater ind i sagen, efter at det kendte finansmagasin Forbes skrev en artikel om, at Kylie Jenner har snydt med sine skattepapirer for at se rigere ud.

Forbes har ellers to gange tidligere kåret den 23-årige 'Keeping Up With The Kardashians'-stjerne som verdens yngste milliardær, men de kåringer trækker magasinet nu tilbage.

Og nu vil Kylie Jenners advokater have Forbes til at trække deres artikler tilbage, hvor de beskylder Kylie Jenner for at snyde.

»Vi har gennemgået Forbes' artiklen, hvor de beskylder Kylie for at bedrage, så det lignede hun var rigere end hun er. Artiklen er fyldt med direkte løgne,« sagde advokaten Michael Kump til The Post i fredags og fortsætter:

»Forbes' beskyldninger om, at Kylie og hendes bogholder forfalskede selvangivelser, er utvetydigt og falske. Vi kræver, at Forbes straks og offentligt trækker denne og andre beskyldninger tilbage.«

Finansmagasinet har udtalt, at Kylie Jenners formue er på under 900 millioner dollar, og det skyldes den store effekt, som coronavirussen har haft på skønhedsindustrien.

»Det er sørgeligt, at Forbes har sat tre journalister på sagen, der skulle undersøge, hvilke konsekvenser coronavirussen har haft på Kylie's firma. Det havde vi ikke forventet at et så stort medie, og slet ikke Forbes,« sagde Michael Kump til The Post.

Kylie Jenner har også selv udtalt sig om sagen, og hun siger, at alle beskyldninger er falske.

Nu svarer Forbes dog tilbage på den kritik, de har fået, både fra Kylie Jenner, men også hendes advokater:

»Dagens artikel bygger på nyligt indleverede dokumenter, der afslørede skærpende uoverensstemmelser mellem information, der privat leveres til journalister og information, der offentligt blev leveret til aktionærerne,« sagde Forbes talsmand Matthew Hutchison, som fortæller videre:

»Vores journalister opdagede unøjagtighederne og brugte flere måneder på at afsløre fakta.«

Det ser altså ikke ud til, at Forbes vil undskylde og trække artiklerne tilbage, så det bliver spændende at se, hvad sagen ender med.