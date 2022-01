Det har ikke været nemt for den nu 58-årige Johnny Depp at finde vejen tilbage til de store filmroller.

For efter sin skandaleramte skilsmisse med skuespilleren Amber Heard, hvor han blev anklaget for hustruvold, har han været boykottet af Hollywood.

Her blev han fyret fra sin rolle som Grindelwald i 'Fantastic Beasts' fra Harry Potter-universet, som i stedet gik til den danske skuespiller Mads Mikkelsen.

Sidenhen har den amerikanske mand haft svært ved at finde vejen tilbage til lærredet.

Indtil nu, hvor det er lykkes ham at lande hovedrollen som den franske kong Louis XV i den franske instruktør Maiwenns kommende spillefilm, der endnu ikke har en officiel titel.

Det skriver Variety.

Filmen starter optagelserne til sommer, hvor man følger den franske konge med tilnavnet »den elskede«, der regerede i en knap 60-årig periode fra 1715, hvor han kun var fem år gammel.

Det var i december 2018, at Amber Heard indirekte beskyldte Depp for hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug i en klumme i Washington Post, hvor hun dog ikke nævnte eksmanden ved navn.

Om Johnny Depp: Johnny Depp er en amerikansk skuespiller og er kendt for sine småskøre og excentriske figurer. Født 9. juni 1963

Han har to børn, Lily-Rose Depp og Jack Depp

Depps første store filmrolle var i gyserfilmen 'A Nightmare On Elm' fra 1984

Hans yndlingskarakterer at spille har været: Edward Scissorhands, Ed Wood og Captain Jack Sparrow.



Depp sagsøgte hende for 50 millioner dollar, hvilket svarer til omtrent 375 millioner kroner, og den sag verserer stadig.

Om han får lov til at vende tilbage til det amerikanske filmmekka, er endnu uvist.

Men hans nye rolle tyder hvert fald på, at han stadig har en plads i den europæiske filmverden.

Amber Heard og Johnny Depp blev gift i 2015, men gik fra hinanden i 2017.