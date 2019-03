Hvis man følger realitystjerne og iværksætter Gustav Salinas på sociale medier, er man ikke i tvivl om, han kan noget med træning.

Kendissen med det vilde vaskebræt har startet en virksomhed, hvor han motiverer folk til at tabe sig, men nu er der ændringer i hans arbejdsliv.

Han har nemlig solgt sin andel i det første fysiske træningscenter Fitness Nu i Hillerød, som han var med til at åbne.

Og salget har vist sig at være indbringende.

Stor pris på center

»Lad os bare sige, at prisen på salget har gjort, at jeg i dag kunne byde på en ny lejlighed,« siger iværksætteren, der ikke vil ud med de eksakte tal.

Han fortæller, at det var en svær beslutning, da han valgte at sælge sin tredjedel af centeret Fitness Nu Hillerød.

»Alt er jo til salg for den rette pris,« siger han og griner lidt. Han uddyber dog, at det også handlede om, hvilken del af firmaet, han brænder mest for. Han er nemlig glad for kundekontakten, som han får i online-delen af firmaet.

Og selvom han nu har solgt sit eneste fysiske center, så er det ikke et farvel til Fitness Nu.

Vis dette opslag på Instagram Jeg havde en drøm for et år siden om at åbne mit eget center. Og det gik ud over alle forventninger . Mig og mit team formåede at skabe noget helt unikt. Og på blot 3 uger fik vi 500 medlemmer. Det var så surrealistisk Det har været det vildeste kick, nogensinde. Det har været den smukkeste rejse. Når det så er sagt ,så har jeg taget en beslutning om at sælge min anpart, I FitnessNu Hillerød ,da jeg har så travlt med mit online fitnessnu univers som er min største passion her i livet.Jeg har besluttet mig for at servicere hele Danmark, og have hele Danmark som mit “træningscenter” Jeg har valgt at sælge centret men IKKE FitnessNu! FitnessNu! Lever videre fra kontoret, på Strandvejen 70, i Hellerup, hvor jeg vil stræbe efter at opbygge, Danmarks bedste online univers.Jeg vil gerne takke alle involverede og jeg vil særlig takke mine medarbejder, så derfor har jeg også valgt at give en andel af virksomheden til mine to fantastiske medarbejdere Kristoffer og Mikkel. Jeg ved de kan bære centret videre til nogle nye højder.De er unge De er friske Og de har gåpåmod ! Personligt tror jeg at FitnessNu Hillerød, bliver endnu større med de to unge drenge ved roret .Jeg elsker det center, og alle de dejlige medlemmer, og jeg vil stadig komme og træne der en gang imellem, og rådgive drengene. Så vidt det er muligt, vil jeg også stadig holde nogle events/bootcamps deroppe. Jeg vil fokusere på at rejse hele Danmark rundt, besøge og coache mine fantastiske online klienter , for jeg kan mærke det er det jeg virkelig elsker. Jeg er så glad og lykkelig for alt det i giver mig . Husk jeg føler ikke det kun er min succes det her, det er vores. Så tak til alle både mine medarbejder, medlemmer og andre involverede. Husk nu at tage godt imod de to drenge, de vil det så gerne.Varmeste hilsner /Gustav Husk det er stadig “Jeres Center” Et opslag delt af Gustav Salinas-Online Coach (@gustavsalinas) den 22. Mar, 2019 kl. 4.57 PDT

Han guider nemlig stadig folk fra hele landet, som ønsker at tabe sig eller komme i bedre form på sin hjemmeside, og den del af virksomheden samt navnet 'Fitness Nu' er stadig Salinas'.

Han siger også, at det ikke nødvendigvis er helt slut med hans eventyr med de fysiske centre.

»Jeg kan i hvert fald ikke helt udelukke, at der på et tidspunkt bliver åbnet et center i København.«

Noget af det svære ved at sige farvel til centeret var dog også, at Gustav Salinas skal sige farvel til de to medejere, som han ikke skal have et tæt samarbejde med længere.

Hårdt valg

»Det var rigtig hårdt at sige det til drengene (medejerne i centeret, red.). Man skal jo huske på, at man er kun en succes, hvis dem omkring én, ønsker man skal være en succes,« siger han og fortsætter:

»Jeg holder helt vildt meget af dem.«

Gustav Salinas fortæller, at hvis hans bud på den nye lejlighed, som ligger på Frederiksberg, går igennem, så er det hans tredje lejlighed, han ejer.

Det er meningen han vil bo i den nye lejlighed og leje de to andre ud.