Solen skinnede ned fra en blå himmel på den store sandfarvede bygning, hvor 'Stockholms Tingsrätt' ligger.

Alligevel herskede der en generel utilfredshed, da der onsdag eftermiddag blev afsagt dom i retten mod den amerikanske rapper ASAP Rocky.

Hverken på offeret eller de dømtes side kunne man finde udelt glæde, ligesom der på internettet var masser af utilfredse folk, der debatterede onsdagens afsløring.

ASAP Rocky, som har det borgerlige navn Rakim Mayers, blev godt nok kendt skyldig, men alligevel var eksempelvis advokaten for det 19-årige offer ikke helt tilfreds. Rapperen blev nemlig 'kun' dømt en betinget straf og skal ikke afsone mere fængsel, betale en bøde eller udføre samfundstjeneste.

Erstatning og sagens omkostninger Den 30-årige rapper skal sammen med de to medtiltalte betale 12.500 svenske kroner i erstatning, hvilket svarer til mere end 8.600 danske kroner. Desuden skal de tre betale sagens omkostninger, hvilket løber op i mere end 201.000 svenske kr. (omkring 139.000 danske kroner).

»Min klient og jeg har det meget 'både og' med dommen,« sagde han til B.T.s udsendte.

»Min klient var skuffet over, at det ikke var fundet bevist, at der blev brugt en glasflaske imod ham, og at der dermed blev givet sådan en mild dom.« Sådan forklarede Magnus Strömberg, der igennem retssagen har repræsenteret den 19-årige afghanske flygtning, som har udgjort en af hovedrollerne i en meget spektakulær retssag i det nordiske land.

Den 19-årige ville nok have haft svært ved at forestille sig selv at blive offer for vold begået af en amerikansk rapper og være omdrejningspunkt i en retssag, hvor selveste den amerikanske præsident, Donald Trump, ville give sit besyv med.

Det var dog lige det, der skete for den unge mand, da han 30. juni stødte på ASAP Rocky og hans følge i Stockholm.

På videoer fra aftenen kan man se, hvordan den 19-årige kastes væk og bliver tildelt spark og slag. Og netop spørgsmålet om, hvorvidt den 19-årige modtog slag og spark fra ASAP Rocky og de to medtiltalte, har aldrig været et stridsmål.

Så meget har rapperen og de to andre nemlig hele tiden erkendt, men de forsvarede sig under retssagen med, at det var foregået i selvforsvar. Det fandt retten dog ikke bevist.

Ved offentliggørelsen af dommen var der et talstærkt fremmøde fra pressen, og der var journalister, der talte norsk, dansk, amerikansk og forventeligt mange, der talte svensk. På internettet afspejles mediernes store interesse. Både i traditionelle medier, men også andre steder.

Ser man på sociale medier, så er debatten nemlig rødglødende. Eksempelvis raser Twitter-brugere i kommentarsporet under 'The New York Times' nyhed om dommen.

»Denne bandit skulle låses inde resten af livet i Sverige. Lidt skuffet over, at svensk politi ikke er hårdere mod banditten,« skriver én bruger. Men meningerne er mange og delte.

»Sverige skulle skamme sig over at have sat ham i fængsel i første omgang. Jeg kan se, at de prøver at skabe noget troværdighed om deres land ved at gå efter en offentligt kendt person. Pinligt,« skriver en anden.

Flere er også vrede på Donald Trump over at have blandet sig i debatten, da han tweetede, at han ville have rapperen løsladt. Han har før deadline på denne artikel forholdt sig tavs om dommen i sagen.

Det vides endnu ikke, om ASAP Rocky og hans forsvarsadvokat Slobodan Jovovic vil anke dommen. Advokaten sagde dog ved pressemødet, efter dommen var offentliggjort, at de var meget skuffede over den.