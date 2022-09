Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da skuespillerinden Anne Heche i august måtte lade livet som følge af en fatal trafikulykke, efterlod hun ikke et testamente.

Det skriver PageSix, der ligeledes kan berette, at hendes ældste søn, Homer Heche Laffoon, har anmodet om at få råderet over hendes ejendom.

Ydermere har han søgt om, at retten i Los Angeles vil udnævne ham til værge for hans 13-årige lillebror, Atlas Heche Tupper.

Ifølge mediet er der planlagt en høring 11. oktober, hvor sagen vil blive behandlet.

Homer Heche Laffoon fotograferet i 2009 på den røde løber med sin mor, Anne Heche. Foto: Eric Charbonneau Vis mere Homer Heche Laffoon fotograferet i 2009 på den røde løber med sin mor, Anne Heche. Foto: Eric Charbonneau

Indtil videre skulle den anslåede værdi af Anne Heches ejendom være ukendt, hvorfor et retsmedicinsk regnskab skal gennemgås.

Anne Heche havde sønnerne Homer og Atlas med henholdsvis eksmanden Coley Laffoon og James Tupper.

»Min bror Atlas og jeg har mistet vores mor. Efter seks dage, hvor vi har været gennem alle følelser, er jeg efterladt med en dyb, ordløs sorg. Forhåbentlig er min mor nu fri fra smerte og er begyndt at opleve, hvad jeg tror, er den evige frihed for hende,« lød det fra Homer i kølvandet på moderens død.