Justin Bieber er kendt verden over for at være en af verdens bedst-sælgende popstjerner.

I disse dage er det dog en anden og mere alvorlig sag, som den 26-årige stjerne er i overskrifterne med.

Han er nemlig blevet anklaget for at have begået seksuelle overgreb mod to forskellige piger, som er kommet med deres påstande på sociale medier, skriver amerikanske TMZ.

Bieber benægter dog ethvert hold i anklagerne, og nu har han valgt at tage sagen et skridt videre. Han har nemlig valgt at lægge sag an.

TMZ har skaffet juridiske dokumenter, som viser, at stjernen mener at have 'indiskutable dokumenterbare beviser' for, at der ikke er noget i de anklager, som de kalder 'uhyrlige, fabrikerede løgne'.

Det er to kvinder ved navn Danielle og Kadi, som står bag anklagerne.

Kvinden, der kalder sig selv Danielle på sociale medier, siger, at Bieber skulle have overfaldet hende på et hotelværelse i den amerikanske storby Austin i 2014.

Og selvom Justin Bieber rigtig nok var i byen på datoen, som anklagerne drejer sig om, så siger han, at han og ekskæresten Selena Gomez boede i nærheden på en lejet ejendom. Han spiste blot middag på hotellet, hvor overfaldet skulle have fundet sted.

Noget, som også blev rapporteret i medierne, lyder det i dokumenterne.

Den anden anklage om et seksuelt overgreb er af kvinden Kadi. Her skulle episoden være fundet sted i 2015 i New York.

Men på tidspunktet, hvor kvinden Kadi siger, der blev begået et overgreb, var Justin Bieber til en fest, hvilket flere vidner kan bekræfte, står der i dokumenterne fra sagen.

Desuden står der, at Kadi er kendt af Justin Bieber, og at hun er en fan, som altid venter på ham uden foran de hoteller, han er indlogeret på.

De to har dog ifølge popstjernen aldrig mødt hinanden.

Justin Bieber har valgt at sagsøge kvinderne for 20 millioner amerikanske dollars, hvilket svarer til mere end 132 millioner danske kroner. Han sagsøger for 10 millioner dollars per anklage.